Schmidt sagt, die Hauptprobleme seien die Strukturen in den Krankenhäusern. Und sie weist darauf hin, dass auch in Ländern, die hier als Beispiel für die Widerspruchslösung heranzitiert werden, wie Österreich und Spanien, in der Realität die erweiterte Zustimmungslösung praktizieren. Es würden auch dort keine Organe entnommen werden, wenn die Angehörigen dagegen wären.