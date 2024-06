„Bürger vor heimlichen Steuererhöhungen schützen“ : Lindner will wohl Grundfreibetrag anheben

Finanzminister Lindner will einem Bericht zufolge den Grundfreibetrag in drei Stufen erhöhen. Arbeitnehmer könnten so 140 Euro einsparen, hat der Bund der Steuerzahler ausgerechnet.