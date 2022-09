Busen-Diskriminierung Der kleine Unterschied wird immer größer

Frauen und Männer sind gleichberechtigt, sie haben die gleichen Rechte auf Teilhabe, und Diskriminierungen wegen des Geschlechts sind verboten. Juristisch dürfte es keine großen Unterschiede geben zwischen Brust (Mann) und Brust (Frau). Tatsächlich gibt es sie schon.

Wo Menschen sich unbeanstandet wenig bekleidet zeigen dürfen, ist auch ein sichtbarer Busen zu akzeptieren. Jost Müller-Neuhof

Die weibliche „Mamma“ gilt nicht nur als sekundäres Geschlechtsmerkmal. Sie verfügt auch über die evolutionäre Funktion des Stillens mit einer fast magischen Wirkung auf Säuglinge. Von heterosexuellen Männern heißt es, sie würden sich von weiblichen Brüsten stark angezogen fühlen. Umgekehrt scheint es seltener zu sein. Frauen, wird berichtet, befassen sich dafür intensiver mit den eigenen Brüsten, nicht nur in der Pubertät. Modeschöpfende, Chirurg:innen und nicht zuletzt viele Frauen betreiben einigen Aufwand, um mindestens einen „Ausschnitt“ präsentabel zu gestalten. Während der Busen wie die Sonne strahlt, wandert die Männerbrust als Exoplanet auf den kosmischen Bahnen der Schöpfung.

Dies ist der menschengeschichtliche Kontext, in den die Klage einer Mutter gehört, die von Ordnungkräften der Treptower „Plansche“ verwiesen wurde. Auf Grundlage des Berliner Antidiskriminierungsgesetzes (LADG) fordert sie mehrere tausend Euro vom Land, weil sie, anders offenbar als anwesende Männer, an dem Wasserspielplatz nicht oben ohne sonnenbaden durfte.

Der Platzverweis war eine glatte Fehlentscheidung

Das Landgericht hat die Klage in erster Instanz abgewiesen (26 O 80/22) Urteilsgründe sind noch keine veröffentlicht. Geht man davon aus, dass die Klägerin nichts anderes getan hat, als obenherum nackt zu sein, war ihr Platzverweis eine glatte Fehlentscheidung. Eine Art Hausordnung gab es damals noch nicht, jetzt stellt sie klar, dass Frauen und Männer sich nur untenrum zu bedecken haben. Das war überfällig. Wo Menschen sich unbeanstandet wenig bekleidet zeigen dürfen, im Schwimmbad etwa, ist auch ein sichtbarer Busen zu akzeptieren. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, eine Erlaubnis des öffentlichen Stillens gesetzlich festzuschreiben, wie es die nordrhein-westfälische Familienministerin Josefine Paul (Grüne) jetzt verlangt hat. Es scheint hier Missverständnisse oder spießige Gastwirte zu geben, denen es an sittlicher Einfühlung fehlt. Auf Fragen tatsächlicher Ungleichbehandlung wird es in diesem Fall indes weniger ankommen. Männer stillen nicht.

Es geht um eine Analogie zur Gender-Debatte

Das LADG ist ein neues Gesetz, das sich ausdrücklich an Behörden richtet. Daher gilt der Plansche-Streit als Testlauf. Wahrscheinlich jedoch wird der Prozess in dieser Funktion überschätzt. Die Öffentlichkeit eines Busens allein gegen die Öffentlichkeit einer Männerbrust aufzurechnen, verkürzt den Sachverhalt, siehe oben. Wenn die Anwältin der Mutter erklärt: „Die Sexualisierung der weiblichen Brust ist eine Diskriminierung“, wird klar, dass es hier darum geht, Analogien zur Gender-Debatte aufzubauen. Den Busen als solchen, den gibt es gar nicht. Er ist vor allem ein soziales Konstrukt. Wenn das so stimmt, wäre einiges verloren.

Zur Startseite