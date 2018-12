Und es geht weiter und weiter. Die SPD verliert, an Stimmen und an Substanz. Beispiel Europawahl: Die SPD liegt in der jüngste Umfrage mit 16,5 Prozent um elf Punkte unter dem Ergebnis von 2014 und damit auch hier hinter den Grünen. Die AfD ist ihr mit 14,5 Prozent zunehmend auf den Fersen. Da schützen auch keine 155 Jahre Tradition. Die große Sozialdemokratie wird niemals untergehen? Sagen wir so: Die Mauer ist auch gefallen. Und es hat schon andere große Parteien erwischt, in Frankreich, in Italien.

Die SPD muss sich dringend etwas einfallen lassen. Was fällt ihr ein? Das bisher nicht: Wer als Hüterin der Solidarität gewählt werden will, muss Solidarität üben. Jawohl, üben. Alle Genossen müssten solidarisch sein wollen und gemeinsam daran arbeiten, den Verfall aufzuhalten. Franziska Giffey, Manuela Schwesig, Stephan Weil – die SPD kann auf keine Kraft und keine Idee verzichten. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Nicht einmal 2019.

Mehr zum Thema Krise der Sozialdemokraten Warum sich die SPD mit der Erneuerung so schwer tut

Casdorffs Agenda erscheint jeden Morgen in der Morgenlage, dem Newsletter für Politik- und Wirtschaftsentscheider, den Sie hier kostenlos abonnieren können.