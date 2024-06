Tagesspiegel Plus Exklusiv CDU-Politiker offen für Gespräche mit dem BSW : „Wir sollten uns hüten, den Ländern Ratschläge zu erteilen“

Im Bund seien die Inhalte von CDU und BSW unvereinbar, sagt der stellvertretende CDU-Fraktionsvize Sepp Müller. Doch in den Ländern will er Koalitionen nicht ausschließen. Eine Umfrage sieht das BSW in Thüringen aktuell bei 21 Prozent.