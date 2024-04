CDU-Werbung hielt nur eine Nacht 400 arabischsprachige Wahlplakate in Leipzig zerstört

Unbekannte haben in Leipzig in einer Nacht knapp 400 Wahlplakate zerstört oder gestohlen. Die Wahlplakate der CDU für die Kommunalwahlen waren am Samstag im Ostteil der Stadt aufgehängt worden und bereits am nächsten Morgen beschädigt oder verschwunden, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag berichtete.

Laut der CDU Leipzig wirbt sie auf den Plakaten unter anderem mit dem Satz „Mehr Sicherheit und Ordnung in unserem Wohngebiet“, besonders daran war, dass die Wahlwerbung in deutscher, türkischer und arabischer Sprache verfasst wurde.

Ein Screenshot des CDU-Plakats, aufgenommen von Leipziger Stadtrat Jürgen Kasek. © twitter.com/jkasek

Lucas Schopphoven, Kandidat der CDU zur Stadtratswahl im Leipziger Südosten, schrieb auf X (vormals Twitter): „Wir arbeiten mit migrantischen Unternehmen zusammen, die Bock auf Ruhe und Sicherheit haben und sich von Links im Stich gelassen fühlen.“ Kritik an der Werbung kam von linker als auch von rechter Seite.

Der Schaden durch die Zerstörung der Wahlplakate konnte zunächst nicht beziffert werden. Es wurde Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet. Betroffen waren eine Hauptstraße sowie angrenzende Nebenstraßen in dem Viertel, in dem auch viele Migranten leben.

In Sachsen kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Vandalismus an Wahlplakaten und auch zu Angriffen auf Wahlhelfer. In der Nacht zum Samstag wurden in Zwickau zwei Helfer beim Aufhängen von Wahlplakaten der Grünen bedroht und genötigt. Die Polizei ermittelte einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Eine mögliche Tatbeteiligung von drei weiteren Personen wird geprüft. (AFP, Tsp)