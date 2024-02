Cem Özdemir im Interview „Ich bin ja nicht der Sellerieschnitzelminister, ich mache keine Vorschriften“

Herr Özdemir, die Grünen werden gerade an vielen Orten angefeindet, auch Sie persönlich. Was macht das mit Ihnen?



Ich glaube gar nicht, dass die Grünen oder ich wirklich das Ziel sind. Wir alle machen den Fehler, zu viel über die Krawallmacher zu reden, und denen damit eine Aufmerksamkeit zu geben, die sie nicht verdient haben. Über all die Menschen, die sich an den Protesten gegen Rechtsextreme beteiligt haben, reden wir gar nicht mehr. Da schließe ich mich auch selbstkritisch ein.

In Biberach war die Situation kürzlich aber schon recht bedrohlich.



Das war nicht schön. Aber das gilt für mich weniger, weil ich gut durch Polizei- und Sicherheitsbeamte geschützt war. Was mir Sorgen bereitet ist, dass sich die Gewalt auch gegen diese Personen gerichtet hat. Das ist ein Tabubruch: Denn die beschützen ja nicht die Grünen, sondern einen Funktionsträger.

Wenn jemand von einer anderen Partei Landwirtschaftsminister wird, dann werden die Beamten diese Person genauso gut beschützen. Mit solchen Angriffen zeigt man, dass man nichts Anständiges im Schilde führt. Diese Bilder dominieren dann alles.

In Biberach gab es zum Beispiel eine Kundgebung von Bauern, da ging es heftig zur Sache, aber wir haben geredet, die haben gefragt, ich habe geantwortet. Und anschließend gab es noch ein Treffen mit Vertretern der deutschen Landwirtschaft, sehr freundlich, sehr zivilisiert, auch mit vielen Gemeinsamkeiten. Aber das interessiert keinen wegen dieser Bilder vor der Stadthalle.

Die Proteste wurden ausgelöst durch die Sparbeschlüsse der Bundesregierung im Agrarbereich.



Die Proteste werden leider auch von Menschen gekapert, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Denen geht es um vieles, aber ganz sicher nicht um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Das muss man zurückkämpfen, aber da müssen auch die Bauernorganisationen helfen.

Das kann ich nicht allein, das kann die Politik nicht allein. Und dann müssen wir uns einfach wieder im normalen Ton zusammensetzen und die Probleme vernünftig lösen, ohne dass man sich anbrüllt – in dem man sich zuhört, ausreden lässt, die Argumente der anderen gelten lässt.

Sie haben gerade eine Tierwohlabgabe angekündigt, Stichwort: Fleischsteuer. Einige sagen: Wir sollen alle zu Vegetariern erzogen werden.

Darum geht es eben gerade nicht. Das entscheiden Sie selbst, das hat mich gar nichts anzugehen. Ich bin ja nicht der Sellerieschnitzelminister. Ich mache auch keine Vorschriften. Ich möchte stattdessen, dass es immer eine gesunde Alternative gibt. Uli Hoeneß hat kürzlich im Fernsehen gesagt, einer der Gründe für das Erstarken der Populisten sei, dass der Özdemir ihm den Zucker aus dem Kaffee nehmen will. Ich kenn den Mann doch gar nicht. Was geht mich das an, was der in seinen Kaffee tut? Von mir aus kann er da Speck reinwerfen.

Warum also die Tierwohlabgabe?Wenn die Landwirte den Stall so umbauen sollen, wie es Verbraucherinnen und Verbraucher von ihnen fordern, das kostet ein Schweinegeld im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir als Verbraucher mehr Tierwohl wollen, müssen wir auch bereit sein, dafür zu zahlen. Die Idee eines Tierwohl-Cents stammt übrigens nicht von mir.

Es gab eine Kommission, die von einer CDU-geführten-Regierungen eingesetzt wurde und an dessen Spitze mit Jochen Borchert ein ehemaliger CDU-Landwirtschaftsminister stand. Die hat gesagt, der beste Weg einer dauerhaften Finanzierung sei genau diese Tierwohlabgabe. Jetzt setzten die Grünen diesen Vorschlag um, und auf einmal sind alle dagegen.

Stehen sich die Grünen nicht oft auch selbst im Weg?



Ich bin überzeugter Grüner. Die Partei hat die Jahrhundertthemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf die Tagesordnung gesetzt. Und es ist gut, dass die anderen Parteien sich jetzt auch damit beschäftigen.



Es ist aber nicht so, dass ich mit der Partei immer zu 100 Prozent übereinstimme, so einfach ist das Leben nicht. Ich habe mich auch schon wahnsinnig geärgert über meinen eigenen Laden und dass wir uns manchmal so schwermachen.

Die Ampelregierung hat das Image nicht unbedingt verbessert.



Wir müssen jetzt endlich den Schalter umlegen. Sonst gehen wir in die Geschichte ein als eine Regierung, die zwar eine gute Bilanz hat, aber niemand kriegt es mit. Wir haben Deutschland gut durch den Winter gebracht hat, uns von der Abhängigkeit von Wladimir Putin befreit. Wir bauen erneuerbare Energien in einem Rekordtempo aus, bauen Netze aus, entbürokratisieren Verfahren, bringen die Digitalisierung voran.

Im Bereich Landwirtschaft erleben wir die zwei wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre der letzten zehn Jahre, die Zahl der Hofaufgaben geht zurück. Und trotzdem drohen wir in die Geschichte einzugehen, als die Regierung, die in der Wahrnehmung der Menschen nichts auf die Reihe kriegt. Das liegt nicht an der Presse oder an den Wählerinnen und Wählern. Das liegt ausschließlich an uns, an der Ampel.

Weil wir so viel miteinander streiten und uns den Erfolg gegenseitig nicht gönnen. Wir beschäftigen und so viel miteinander, dass niemand mehr mitbekommt, was wir alles gut machen. Das kann einen wahnsinnig machen.

Sie sind ausgebildeter Sozialpädagoge…



…und Erzieher!

Hilft Ihnen das in der Politik?



Ich habe mich oft gefragt: Wofür hast du Sozialpädagogik studiert oder Erzieher gelernt? Mittlerweile weiß ich es. Das ist genau das, was gerade gefragt ist. In einer Gruppe mit 30 Kindern haben alle unterschiedliche Anliegen: Der eine hat sich gerade in die Hose gemacht, der andere irgendwie was Falsches gegessen. Du musst immer ruhig bleiben, das ist ein super Training für Kundgebungen und für die Verhandlungen in der Koalition.

Woran scheitert es in der Koalition?



Eine Koalition ist keine Liebesbeziehung, sie ist ein Zweckbündnis für einige Jahre. Und ich bin ein Fan davon, dass man anständig miteinander umgeht, dass man Lösungen findet und, wenn es irgendwie geht, alle drei Partner als Sieger den Tisch verlassen. Ich könnte mir vorstellen, wenn alle mit diesem Ziel Verhandlungen führen, dass wir dann erfolgreicher sind.

Sie werden vermutlich ohnehin bald nach Baden-Württemberg gerufen, um Winfried Kretschmann als Ministerpräsident nachzufolgen.



Erst einmal haben wir gerade einen sehr guten Ministerpräsidenten, um den uns die ganze Republik beneidet. Der macht das bis zum Ende der Legislaturperiode. Gehen Sie mal davon aus, wir werden einen sehr guten Nachfolger oder eine sehr gute Nachfolgerin finden.

Könnten Sie denn Berlin guten Gewissens verlassen?



Ich fühle mich da pudelwohl daheim in Baden-Württemberg. Aber ich will jetzt auch nichts Schlechtes über Berlin sagen, ich finde es schön hier, meine Kinder sind hier auf die Welt kommen. Das ist schon was Besonderes. Insofern hat Berlin immer einen Platz in meinem Herzen.

Das Interview wurde live auf der Bühne bei einer Veranstaltung des Eat-Berlin-Festivals geführt und für den Checkpoint-Podcast aufgezeichnet. Die schriftliche Version ist gekürzt und sprachlich geglättet.