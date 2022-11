China erlebt einen Protestherbst Kocht der Zero-Covid-Kessel über?

„Lasst uns gemeinsam sterben!“, ruft die wütende Menschenmenge. Anderswo singen Protestierende höhnisch Chinas Nationalhymne: „Steht auf, all ihr, die ihr keine Sklaven sein wollt!“ Zuvor sind in Urumqi, der Hauptstadt der Autonomen Region Xinjiang, mindestens zehn Menschen bei einem Hausbrand gestorben.

Der Vorfall am Donnerstag fällt in eine Zeit, da viele in der für das rigorose Sicherheitsregime und die Unterdrückung der uigurischen Minderheit berüchtigten Region wegen der strengen Corona-Politik das Haus nicht verlassen dürfen.

Es ist der jüngste Protest in einem November, der für China zu einem Monat des Zorns geworden ist. In einer iPhone-Fabrik des Zulieferers Foxconn in Zhengzhou stiegen Arbeiter wegen ausbleibender Löhne und unwürdiger Lebensbedingungen nach einem Corona-Ausbruch auf die Barrikaden. Zehntausende sollen das gigantische Werk verlassen haben, es gibt unbestätigte Berichte von Todesfällen nach Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Auch in Guangzhou gingen Anwohner Mitte des Monats aus Protest gegen das Zero-Covid-Diktat auf die Straße und warfen einen Streifenwagen um.

„2022 ist vermutlich das am breitesten gefächerte Protestjahr seit der Demokratiebewegung 1989“, sagt der China-Historiker und Protestforscher Jeffrey Wasserstrom im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Es habe zwar immer Proteste gegeben, darunter große Arbeiteraufstände Anfang der 2000er Jahre. „Aber seit Langem gab es kein Thema mehr, das so viele Leute in so verschiedenen Umständen und Landesteilen derart frustriert hat wie die Null-Covid-Politik.“

Der Sinologe erinnert an die Anti-Regime-Banner vor dem KP-Kongress im Oktober in Peking mit der Aufschrift „Stürzt den Diktator und Landesverräter Xi Jinping“. Sie allein hätten das Jahr schon bemerkenswert gemacht, denn die Hauptstadt ist, zumal vor dem nur alle fünf Jahre stattfindenden, politisch alles bestimmenden Parteitag, einer der am strengsten kontrollierten Orte des Landes. Nun kommen Proteste in anderen Städten hinzu.

Von einer kohärenten Bewegung zu sprechen, wäre aber übertrieben. Das KP-Regime habe jede Form der organisierten Zivilgesellschaft zerschlagen, sagt Wasserstrom. „Der Schritt von der unmittelbaren Unzufriedenheit zum Systemprotest ist in China groß. Wir sollten nicht glauben, dass nun gleich die KP-Elite gestürzt wird.“

Die Wut der Straße bekommt die Partei dennoch gerade zu spüren. Forscher des Projekts „China Dissent Monitor“ der NGO Freedom House haben seit Anfang Juni 822 Fälle von öffentlichem Dissens gezählt.

