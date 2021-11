UN warnen vor Auswirkungen des Klimawandels auf Flüchtlinge

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat auf der Klimakonferenz in Glasgow die Staatengemeinschaft eindringlich zu mehr Hilfe für jene Länder aufgerufen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Die meisten Flüchtlinge weltweit stammten aus diesen Staaten oder fänden in Ländern Zuflucht, die ihrerseits unter dem Klimawandel litten, erklärte der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, am Sonntag zum Beginn der zweiten Tagungswoche, bei der die Anpassung an Klimafolgen im Mittelpunkt steht. Katastrophen wie Überschwemmungen, Dürren und Wüstenbildung zerstörten die Lebensgrundlagen, schürten Konflikte und zwängen Menschen zur Flucht, sagte Grandi. Nötig seien mehr finanzielle Unterstützung von den Reichsten und politischer Wille.

Nach Worten des UNHCR-Klimabeauftragten Andrew Harper kommen 90 Prozent der Flüchtlinge unter UN-Mandat sowie 70 Prozent aller Binnenvertriebenen aus Ländern, die für die Klimaveränderungen am wenigsten gerüstet sind. Jedes Jahr nötigten Naturkatastrophen Millionen weitere Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Der Klimawandel verschärfe die Lage in Regionen, die Flüchtlingen Aufenthalt gewährten. Als Beispiele nannte Harper das von einer Dürre heimgesuchte Afghanistan mit 3,5 Millionen Flüchtlingen und Mosambik, wo 730.000 Menschen durch Unruhen vertrieben worden seien, während das Land unter Wirbelstürmen leide.

In der Sahelzone steige die Durchschnittstemperatur anderthalb Mal so schnell wie im globalen Mittel, so UNHCR. In der Folge gebe es einen wachsenden Kampf um Ressourcen in einer Region, in der bewaffnete Gruppen bereits schwache Regierungsstrukturen, Armut und ethnische Spannungen für ihre Zwecke ausbeuteten. Weltweit sind laut UNHCR 82,4 Millionen Menschen aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen oder Unruhen auf der Flucht. Schon in ihrem aktuellen Jahresbericht wies die UN-Organisation auf den Klimawandel als einen Faktor hin. (KNA)