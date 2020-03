Brasilianische Medien berichten, dass der Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er war am 7. März zu Besuch in Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida gewesen, wo er mit dem US-Präsidenten unter anderem zu Abend aß.

Bolsonaro hatte sich testen lassen, nachdem sein Kommunikationschef, Fabio Wajngarten, positiv auf das Virus getestet wurde. Die US-Nachrichtenseite "The Intercept" meldete mit Bezug auf eine interne Quelle, dass drei weitere Mitglieder der Delegation aus Brasilien grippeähnliche Symptome zeigen.

Trump mit Bolsonaro und Fabio Wajngarten (2. von links). Foto: AFP/Alan Santos

Donald Trump weigert sich hingegen bisher, sich auf das Virus testen zu lassen. Sowohl er als auch der Vize-Präsident Mike Pence hätten kaum Kontakt zu dem Betroffenen gehabt, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses am Donnerstag. Sie würden daher nicht getestet und sich auch nicht in freiwillige Quarantäne begeben.

Auch Ivanka traf sich mit einem Infizierten

Es ist nicht der einzige Fall in Trumps Umfeld: Wenige Tage nach seiner Rückkehr von Treffen mit US-Präsidentenberaterin Ivanka Trump und US-Justizminister William Barr in Washington ist der australische Innenminister Peter Dutton positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Er sei mit Fieber und Halsschmerzen in einem Krankenhaus unter Quarantäne gestellt worden, erklärte Dutton am Freitag.

Der Minister hatte sich wegen einer Zusammenkunft des FiveEyes-Geheimdienstbündnisses aus Australien, USA, Großbritannien, Kanada und Neuseeland in Washington aufgehalten, an der auch US-Justizminister Barr teilgenommen hatte. Bei dem Besuch traf er auch mit der Tochter von US-Präsident Donald Trump zusammen. Ein von der australischen Botschaft in Washington verbreitetes Foto zeigt, wie Dutton und Ivanka Trump dabei nah beieinander stehen. (Tsp, AFP)