CSU-Chef vor der Bayern-Wahl Markus Söder und die Suche nach dem Momentum

Was würde ein satter Wahlerfolg nicht alles auslösen! Von einer Erfolgsgeschichte wäre die Rede, von einem, der selbst in schwierigen Zeiten ein sensationelles Wahlergebnis einfahren kann! Kann der nicht noch mehr, etwa Kanzler werden?

Markus Söder wird, jedenfalls Stand heute, einen solchen Durchmarsch am 8. Oktober nicht erleben. Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Bayern liegt die CSU in den drei jüngsten Umfragen bei nur 39 Prozent, das ist wenig mehr als sie bei der Wahlschlappe 2018 einfuhr (37,2 Prozent).

Noch dramatischer für Söder: 49 Prozent der Bayern sind unzufrieden mit dem Ministerpräsidenten, nur 40 Prozent zeigen sich zufrieden. So hat es das Meinungsforschungsinstitut Civey für „Augsburger Allgemeine“ und „Spiegel“ ermittelt.

Söder hat keine Zustimmung außerhalb der CSU

Söder kann also praktisch gar nicht über die CSU-Anhänger hinausgreifen – sehr ungewöhnlich für einen amtierenden Regierungschef. So kommt Kanzler Olaf Scholz (SPD) zwar nur auf eine Zustimmung von 31 Prozent, seine SPD jedoch liegt mit 17 Prozent weit darunter; beide Zahlen stammen aus dem ARD-Deutschlandtrend.

Noch genauer dürfte sich Söder die demoskopische Lage in NRW anschauen. Da kommt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf eine Zustimmung von 50 Prozent, wie Forsa ermittelte. Die CDU in NRW liegt dagegen weit dahinter, bei 32 bis 36 Prozent. Scholz und Wüst liegen also besser da als ihre Parteien, Söder nicht.

Mit seinen 39 Prozent könnte Söder zwar mit den Freien Wählern weiterregieren, der große Aha-Effekt aber bliebe aus. Zur Erinnerung: Als niedersächsischer Ministerpräsident errang Gerhard Schröder (SPD) mit einem 48-Prozent-Sieg bei der Landtagswahl im März 1998 die Kanzlerkandidatur ein halbes Jahre später. Ein Plebiszit der Bayern für eine Unionskanzlerkandidatur Söders bei der Wahl 2025 ließe sich aus einem 39-Prozent-Ergebnis nicht ableiten.

„Das Ideal-Ergebnis für die Union wären 39,9 Prozent für die CSU“, sagt ein CDU-Stratege mit einem Hauch von Spott in der Stimme. Dahinter steckt die Erkenntnis: Mit einem Durchmarsch Söders, von dem wohl ab 43 oder 44 Prozent die Rede wäre, ließen sich dessen Kanzler-Ambitionen kaum abwehren. 43 oder 44 Prozent könnten schon zu einer absoluten CSU-Mehrheit im Landtag führen. Ein Ergebnis von unter den 37,2 Prozent von 2018 wäre ebenfalls schädlich für die Union. Dann würde, so die CDU-Analyse, Söder noch unberechenbarer als er jetzt schon ist.

Mit wem wird Söder koalieren?

Die erwähnte Civey-Umfrage für Bayern sieht die Grünen mit 16 Prozent als zweitstärkste Partei nach der CSU (39 Prozent). Die AfD wird bei 12 Prozent taxiert, SPD und Freie Wähler bei jeweils 11 Prozent. FDP (4 Prozent) und Linke (2 Prozent) verpassten damit den Einzug in den Landtag. Auf dieser Basis könnte Söder mit Freien Wählern oder der SPD regieren.

CSU-Politikerin Aigner wettert gegen AfD Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner wirft der AfD eine verfassungsfeindliche Gesinnung vor. Die AfD bediene Verschwörungstheorien und verletze die Menschenwürde ganzer Personenkreise „mit Hass und Hetze“, sagte die CSU-Politikerin am Donnerstag in ihrer Rede beim Festakt zum 75. Jahrestages des Verfassungskonvents von Herrenchiemsee. Aigner nannte dabei die AfD nicht namentlich, sondern sprach von „Vertretern einer Partei“. Aigner betonte aber, sie teile die Einordnung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Dieser hatte kürzlich erklärt, in einer Reihe von Äußerungen aus der AfD komme ein ethnisches Volksverständnis zum Ausdruck, etwa in dem der „Große Austausch“ beschworen wird.

An die glorreichen Zeiten von Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber und deren absoluten Mehrheiten kann Söder wohl abermals nicht anknüpfen. In der CDU aber rechnen sie damit, dass Söder – wie schon 2021 – abermals Unionskanzlerkandidat werden möchte. Dass er dies derzeit immer wieder von sich weist? Darin sehen CDU-Politiker und -Strategen eher einen Beleg dafür, dass er seinen Hut in den Ring werfen wird.

Seehofer sprach von „Schmutzeleien“

Söder hat in der Union ein ausbaufähiges Ansehen. Manche Beschreibung von „Parteifreunden“ erinnert dabei an das Image von Sigmar Gabriel in der SPD: blitzgescheit, immer zu einer Wendung geneigt und zu allem, wirklich allem, in der Lage.

Mancher in der CDU geht gar so weit und sagt, dass Söder nicht das politische Schicksal Deutschlands überlassen werden dürfe. Von charakterlichen Defiziten ist dann die Rede. Über Söders „Schmutzeleien“ hatte sich einst dessen Vorgänger Horst Seehofer ausgelassen. Mancher verweist auf Söders Illoyalitäten im Bundestagswahlkampf 2021, als Armin Laschet (CDU) für die Union antrat.

Vollkommen ungeklärt ist das Verhältnis zwischen Söder und dem angeschlagenen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, die beide als mögliche Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2025 gelten, neben NRW-Regierungschef Wüst. Nicht definiert ist außerdem die Frage, wie dieser Kanzlerkandidat gekürt wird.

In der verstolperten Kandidatur 2021 hatte sich der damalige NRW-Ministerpräsident Laschet gegen – den mit einem Charterjet nach Berlin geflogenen – Söder durchgesetzt. Nach der Wahlschlappe der CDU/CSU konnten sich beide Parteien nicht auf die Festlegung eines Verfahrens für 2025 einigen. Am vorigen Sonntag brachte Söder eine Mitgliederbefragung ins Spiel, übrigens kurz nachdem Merz diese Idee zurückgewiesen hatte.