„Das demografische Echo erleben wir jetzt“ Wie die Altersentwicklung Wahlen beeinflusst

Bunte Häuser mit Türmen und Giebeln umrunden den Marktplatz von Altenburg. Ein prächtiges Residenzschloss überragt die Stadt und mehrere Museen bringen Besuchern die Geschichte der Stadt und des Skats näher. Das, was besonders an dieser Stadt ist, springt nicht direkt ins Auge, denn es ist das, was man nicht sieht: Menschen. Junge Menschen.