Wohnungsmangel in Deutschland „Wenn Bauen nicht günstiger wird, ist Wohnen bald unbezahlbar“

Wer kennt nicht jemanden, der gerade verzweifelt nach einer Wohnung sucht? Oder man ist selbst auf der Suche, nicht selten schon seit Jahren. Nicht nur in Berlin ist der Wohnungsmangel ein Riesenproblem: Die Ballungsgebiete in ganz Deutschland platzen aus allen Nähten, während es in ländlichen Gebieten immer mehr Leerstand gibt.

Bundesweit werden 2023 laut einer Studie des Eduard-Pestel-Instituts für Systemforschung mehr als 700.000 Wohnungen fehlen – besonders Sozialwohnungen und günstige Wohnungen. Wie dramatisch die Entwicklung in den Metropolen tatsächlich sei, werde im Jahresvergleich deutlich, sagte Gesa Crockford, die Geschäftsführerin von Immoscout, einer Onlineplattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien, dem Tagesspiegel: „Innerhalb eines Jahres sind die Angebotsmieten im Bestand bis zu 15 Prozent und im Neubau sogar bis zu 17 Prozent gestiegen.“

Ein Abbau der Wohnungsdefizite durch den Neubau von Gebäuden erscheint angesichts der Baukosten, der aus der hohen Flächenkonkurrenz resultierenden Bodenpreise und der Zinsentwicklung unrealistisch. Matthias Günther, Eduard-Pestel-Instituts für Systemforschung

Um aus der Wohnkrise einen Ausweg zu finden, sei Bauen ein Schlüsselelement. Angebot und Nachfrage passten in den Metropolen nicht zusammen. „Zwanzig Prozent der Suchenden sind Familien – für die ist das Angebot viel zu gering. Im Bereich größerer Wohnungen gibt es nur sehr wenige passende Angebote“, sagte Crockford.

Neubau werde nicht reichen, meint Matthias Günther vom Pestel-Institut. „Ein Abbau der Wohnungsdefizite durch den Neubau von Gebäuden erscheint angesichts der Baukosten, der aus der hohen Flächenkonkurrenz resultierenden Bodenpreise und der Zinsentwicklung unrealistisch“, sagte er dem Tagesspiegel.

Union spricht von „echter Wohnungsbaukrise“

Das alles ist kein neues Problem. Und welche Lösungsansätze hat die Politik zu bieten? Aus der Opposition gibt es hauptsächlich Schelte.

Jan Marco Luczak, Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, spricht von einer „echten Wohnungsbaukrise“. Das Ziel der Ampel, 1,6 Millionen neue Wohnungen in dieser Legislatur zu schaffen, sei nur noch Makulatur und werde krachend scheitern. Leidtragende seien vor allem die hunderttausenden Menschen, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung seien.

„Die Bundesregierung hat die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Dimension auf die aktuelle Wohnungsbaukrise ganz offensichtlich nicht verstanden. Denn anstatt entschlossen gegenzusteuern und zu verhindern, dass der Wohnungsmarkt kippt, macht die Ampel einfach weiter wie bisher“, sagt Luczak.

Seiner Ansicht nach geht es nicht nur um mehr Geld. Die unübersehbare Vielzahl von Bauvorschriften müsse radikal entschlackt, die Genehmigungsverfahren weiter beschleunigt und digitalisiert werden, fordert Luczak. „Wenn Bauen nicht günstiger wird, ist Wohnen bald unbezahlbar.“

Caren Lay, baupolitische Sprecherin der Linken, sieht die öffentliche Hand in der Pflicht. „Wir brauchen dringend ein öffentliches Bauprogramm für sozialen, gemeinnützigen Wohnungsbau nach Wiener Vorbild mit einem Budget von 20 Milliarden jährlich, finanziert aus einem Sondervermögen für bezahlbares Wohnen“, sagte sie dem Tagesspiegel. Die Bundesregierung dürfe nicht länger tatenlos zusehen, wie sie ihre selbst gesteckten Bauziele verfehle. „Sie muss endlich aktiv werden, Geld in die Hand nehmen und öffentlichen Wohnungsneubau anstoßen.“

Ampel sieht viele Krisen als Hindernis

In der Ampel hingegen sieht man die Schuld nicht bei sich. Es seien die vielen zahlreichen Krisen, die die aktuelle Bautätigkeit erschütterten und einen signifikanten Wohnungsneubau verhinderten, meint die SPD-Bundestagsabgeordnete Melanie Wegling.

„Fachkräftemangel, Energiekrise, Zins- und Preissteigerungen sowie Baustoffmangel stehen vielen Bauprojekten derzeit im Wege. Politisch werden wir deshalb kurzfristig Sicherheit bieten, um Investitionen in Wohnungsneubau attraktiv und verlässlich zu gestalten“, sagt Wegling. Die angespannte Lage sei am besten mit Wohnungsneubau zu lösen. „Mit 14,5 Milliarden Euro haben wir ein historisches Hoch an Fördermitteln für den sozialen Wohnungsbau zu verzeichnen.“

Die FDP habe längst ein Konzept auf den Tisch gelegt, um die Blockade am Bau zu lösen, sagte Daniel Föst, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion zu der aktuellen Situation. „Wir wollen die Regulierung vereinfachen, das Bauen beschleunigen und die Kosten dauerhaft senken.“

Föst fordert außerdem ein Baukostenmoratorium. „Allerdings wird es ohne bessere finanzielle Rahmenbedingungen nicht gehen. Ungenutzte Mittel aus dem milliardenschweren Fördertopf für die energetische Sanierung sollten in die Neubauförderung fließen“, sagt der FDP-Politiker. Die Sonderabschreibung für den energetischen Neubau müsse auf den gesamten Geschosswohnungsbau ausgeweitet werden. „Dann werden wir unsere Ziele beim Wohnungsneubau auch erreichen“, ist Föst überzeugt.

Die Sozialverbände fordern jetzt vor allem eins: Tempo. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen verschärfe die soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft, ist sich die AWO sicher. „Er wird für immer mehr Menschen mit wenig Einkommen zur Existenzfrage: Wer wenig Einkommen hat, ist stärker von den steigenden Mieten und den hohen Energiekosten betroffen und hat es schwerer, eine Wohnung zu finden“, heißt es vom AWO-Bundesverband.