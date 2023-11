Das Wendemanöver Das steckt hinter dem Migrationspapier von Kretschmann und Lang

Der politische Vorstoß der Grünen-Spitze zu einer neuen Migrationspolitik erscheint am Morgen nach Halloween und gruselt so manchen Parteilinken: „Diese Debatte ist unehrlich, von rechts getrieben und es ist nur noch frustrierend, grünes Mitglied zu sein“, sagt Svenja Borgschulte dem Tagesspiegel. Als Sprecherin der grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht beschäftigt sie sich seit Jahren mit der Asylpolitik ihrer Partei. Doch den Kurs geben andere vor.

Namentlich sind das Parteichefin Ricarda Lang und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die der Partei in einem gemeinsamen Gastbeitrag im Tagesspiegel die Linie aufzeigen. „Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben“, heißt es darin überraschend klar. Zwar warnen die beiden Spitzengrünen, die Menschlichkeit dürfe nicht abhandenkommen, schreiben aber weiter: „Zugleich kann es Humanität dauerhaft nur in der Ordnung geben, nicht ohne sie oder neben ihr.“

Es ist ein starkes Signal der Parteilinken Lang und des Oberrealos Kretschmann an die eigenen Leute. Wochenlang wuchs in der Migrationspolitik der Druck auf die Grünen. Im aktuellen Deutschlandtrend benennen 44 Prozent der Befragten die Themen Zuwanderung und Asyl als das drängendste politische Problem. Doch in der Debatte wirkten die Grünen führungs- und planlos.

Denn im Hintergrund spaltet der Umgang mit den Geflüchteten die Partei wie kein anderes Thema. Die Grünen sind in den vergangenen Jahren rasant gewachsen, unter den Neumitgliedern sind auch viele Menschen mit eigener Fluchterfahrung oder Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren.

Ganz wichtiger, präziser und zugleich angemessen unaufgeregter Beitrag. Landwirtschaftsminister und Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir lobt den Gastbeitrag von Kretschmann und Lang.

Doch die zunehmende Überlastung der Kommunen zwingt die Regierungspartei zum Handeln. Wie genau, darüber gibt es seit Monaten einen schärfer werdenden Flügelstreit. Der realpolitische Flügel der Partei hat dagegen die Migrationspolitik als das zentrale Thema ausgemacht, um den Kurs der Grünen hin zu einer neuen Volkspartei fortsetzen zu können. Die Realos sorgen sich, dass sie, wie schon in der Klimapolitik, auch in der Asylfrage in eine gesellschaftliche Nische gedrängt werden könnten.

Umso überschwänglicher fällt am Mittwoch das Lob des Realo-Flügels für den Beitrag aus, in dem Lang und Kretschmann auch der Union die Hand für einen „neuen demokratischen Grundkonsens“ reichen: „Ganz wichtiger, präziser und zugleich angemessen unaufgeregter Beitrag“, kommentiert Landwirtschaftsminister Cem Özdemir via X. Der frühere Grünen-Vorsitzende und Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer schreibt auf der Plattform: „Endlich mal der grüne Versuch einer politischen Offensive.“

Auf dem Parteitag in Karlsruhe droht eine heftige Debatte

Viele Parteilinke wollen sich dagegen nicht äußern. Teilweise wurden sie vorgewarnt, teils erwischt sie die Positionierung kalt. Vor allem ein zentraler Satz stößt vielen Linken auf: „Wenn die Kapazitäten – wie jetzt – an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken.“ Die zunehmende Überlastung der Kommunen wird zwar in der gesamten Partei gesehen, doch Parteilinke kommen zu einem anderen Schluss: Wenn die Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen, müssten die Kapazitäten ausgebaut werden, heißt es.

„Menschenrecht gelten für alle, nicht nur für 200.000 Menschen“, sagt Borgschulte. Sie hält Abschiebungen für „Unsinn“, weil ein Großteil der Menschen rechtlich nicht abzuschieben sei und Deutschland zudem massig Arbeitskräfte brauche: „Wir müssen Menschen ausbilden, statt sie aus den Betrieben heraus abzuschieben.“

Prominente Parteilinke bleiben am Mittwoch dagegen still oder äußern sich konziliant, wie Jürgen Trittin. „Lang und Kretschmann machen keine leichtfertigen Versprechen, die absehbar scheitern werden“, sagt er dem Tagesspiegel. Zudem unterscheide man sich vom „populistischen Gequatsche“ von CDU-Chef Friedrich Merz oder FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. „Es zeigt die Geschlossenheit der Grünen“, so Trittin.

Wie geschlossen die Partei wirklich ist, wird sich spätestens Ende des Monats in Karlsruhe zeigen, wenn die Grünen zu ihrem Parteitag zusammenkommen. Ein Dringlichkeitsantrag der Parteispitze zur Migrationspolitik gilt als wahrscheinlich, zahlreiche Änderungsanträge und eine heftige Debatte dürften dann aber auch sicher sein.