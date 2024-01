In Teilen „gesichert rechtsextremistisch“ Wie aussichtsreich ist ein Antrag auf Verbot der AfD?

Vor den Landtagswahlen im Osten wächst die Furcht vor Rekordergebnissen und Wahlerfolgen der AfD. Während sich einige wie CDU-Chef Friedrich Merz oder die Berliner Justizministerin Felor Badenberg (parteilos) dafür aussprechen, die AfD vor allem inhaltlich zu stellen, schlagen andere vor, die AfD per Parteiverbot als Kontrahentin ganz aus dem politischen Rennen zu nehmen.

Mittlerweile ist die AfD das, was die NPD gewesen ist. Rechtsradikaler geht’s nicht. Marco Wanderwitz (CDU), früherer Ostbeauftragter der Bundesregierung

Der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), etwa räumt einem Verbotsverfahren gute Chancen ein: „Mittlerweile ist die AfD das, was die NPD gewesen ist. Rechtsradikaler geht’s nicht.“ Sein Nachfolger im Amt, Carsten Schneider (SPD), ist jedoch dagegen und warnte in der „Süddeutschen Zeitung“ vor politischen Kollateralschäden.

Ein Verbot der AfD jedenfalls wäre rechtlich schwierig und würde lange dauern.

Wie kann man eine Partei verbieten?

Eine Partei kann in Deutschland nur durch das Bundesverfassungsgericht und nur in einem eigens dafür vorgesehenen Verfahren verboten werden. Die Idee dahinter: Nicht eine Behörde oder gar die Regierung soll einen missliebigen Konkurrenten verbieten können, sondern nur das oberste Gericht.

Das Bundesverfassungsgericht wird allerdings nicht auf eigene Initiative tätig, sondern nur bei einem Antrag von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Genau darüber wird gerade diskutiert.

Gab es schon erfolgreiche Parteiverbotsverfahren?

Bislang hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Fällen eine Partei verboten: 1952 die Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 die Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).

Zweimal wurde ein Verfahren gegen die NPD eingeleitet, das beide Male allerdings nicht zum gewünschten Ziel führte: Ein 2001 eingeleitetes Verfahren musste aus verfahrensrechtlichen Gründen eingestellt werden. Die Partei war zu diesem Zeitpunkt regelrecht von V-Leuten durchsetzt, die mitunter Führungsposten besetzten.

Große Hoffnungen wurden Jahre später in ein zweites Verbotsverfahren gesetzt. 2017 stellte das Bundesverfassungsgericht zwar fest, dass die NPD ein auf die Beseitigung der bestehenden freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtetes politisches Konzept vertritt. Allerdings: Die Partei war nach Einschätzung des Gerichts schlicht zu klein und machtlos, um ihre Ziele umzusetzen.

Ganz umsonst war der zweite Verbotsversuch jedoch nicht: Das Bundesverfassungsgericht zeigte in seinem Urteil einen Weg auf, verfassungsfeindliche Parteien von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Das Grundgesetz wurde entsprechend geändert.

Welche Anforderungen bestehen?

Die Anforderungen an ein Parteiverbot sind extrem hoch: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig“, heißt es dazu in Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes.

Zur „freiheitlich demokratischen Grundordnung“ zählen verschiedene Verfassungsprinzipien, wie etwa die Demokratie als Staatsform, Grundrechte oder die Unabhängigkeit der Gerichte. In dem Verfahren müsste bewiesen werden, dass die AfD diese Grundsätze aktiv bekämpft − kein leichtes Unterfangen.

Welche Rolle spielt die Einstufung von Teilen der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“?

Befürworter:innen des Verbots verweisen darauf, dass die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden.

Doch selbst eine Einstufung der gesamten AfD als rechtsextremistisch hätte nicht automatisch ein Verbot der Partei zur Folge: „Die Maßstäbe vor Gericht sind strenger, gerade im Hinblick auf Zurechnungsfragen“, erklärte Alexander Thiele, der an der Berliner Business and Law School Staatstheorie und Öffentliches Recht lehrt, in der „LTO“. Auch seien die Wertungen der Behörden für das Gericht nicht verbindlich.

Aufgrund der extrem hohen rechtlichen Hürden bin ich eher skeptisch bezüglich der Erfolgsaussichten. Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Auch Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, ist zurückhaltend: „Ich kenne natürlich nicht alle Unterlagen, die etwa dem Verfassungsschutz vorliegen. Aufgrund der extrem hohen rechtlichen Hürden bin ich aber eher skeptisch bezüglich der Erfolgsaussichten“, sagte sie dem Tagesspiegel.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie kommt das Deutsche Institut für Menschenrechte zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für ein Verbot der AfD erfüllt sind. „Der Programmatik liegt ein nationalvölkisch verstandener Volksbegriff zugrunde, der Menschen nach rassistischen Kategorien in ihrer Wertigkeit unterscheidet“. Das sei mit dem Grundgesetz, insbesondere der Menschenwürde, nicht zu vereinbaren. Ein Verbotsantrag hätte daher gute Erfolgsaussichten, heißt es in der Studie.

Wie lange könnte das Verfahren dauern?

Das Bundesverfassungsgericht ist nicht für schnelle, knappe Entscheidungen bekannt. Auch Professorin Schönberger erwartet ein langes und aufwendiges Verfahren: „Ich würde mit einer Dauer von mehreren Jahren rechnen − alleine schon, weil der Sachverhalt sehr komplex ist.“

Ein Urteil wird es jedenfalls kaum noch vor den Landtagswahlen im September geben. Die AfD könnte sich zwischenzeitlich als Opfer inszenieren − und davon im Wahlkampf sogar noch profitieren.