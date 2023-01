Debatte um Schreckschusswaffen „Was wir erleben, ist eine beunruhigende Selbstbewaffnung“

Die Silvesternacht in Berlin ist seit jeher nichts für schwache Nerven. Zwar lockt die Stadt zum Jahreswechsel viele feierwütige Tourist:innen an – gleichwohl wissen sich viele Einheimische, die Krach und Pyrotechnik nicht schätzen, nur mit Flucht zu helfen. Zwei Jahre lang war das Silvesterböllern wegen der Pandemie verboten gewesen. Nun kehrte es aggressiver und lauter denn je zurück.

Besonders verstörend dabei ist, dass es zu einer gezielten Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte kam, die so noch nie zuvor stattgefunden hat. Vor allem in Berlin gab es massive Angriffe, bei denen nach jüngsten Angaben der Polizei mehr als 40 Einsatzkräfte verletzt wurden.

Von kriegsähnlichen Zuständen zu sprechen, erscheint despektierlich, eingedenk des echten Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Gleichwohl lassen die Bilder aus der Nacht wenige andere Assoziationen zu, vor allem, weil verstärkt Schreckschusspistolen zum Einsatz kamen.

Benjamin Jendro, Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin, postete auf Twitter ein Video, auf dem ein Polizeiwagen mit einer Schreckschusswaffe beschossen wird. „Es sind nur drei Sekunden, die aber viel über unsere doch so hoch entwickelte Spezies aussagen“, schrieb er zu der beklemmenden Sequenz.

Polizeigewerkschaft fordert Reform des Waffengesetzes

Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, forderte im Gespräch mit dem Tagesspiegel die Limitierung von kleinen Waffenscheinen, die man zum Führen von Schreckschusswaffen braucht.

Die Verfügbarkeit müsse zwingend heruntergefahren werden. „In Deutschland braucht niemand eine Waffe, außer der Beruf oder ein berechtigtes Interesse wie Jagd oder Sportschützenverein erfordert es zwingend.“ Er kritisiert außerdem, dass der kleine Waffenschein kaum an Anforderungen gekoppelt sei. „Wer volljährig ist, kann so ein Ding beantragen, ohne Verfahren.“ Im September 2022 waren in Deutschland 768.287 Menschen im Besitz eines kleinen Waffenscheins.

Insbesondere nach den Ereignissen der letzten Tage hofft Kopelke auf eine Reform des Waffengesetzes. Was ihn besonders alarmiert: Ob die Polizist:innen mit einer echten oder einer Schreckschusspistole angegriffen werden, ist für sie nicht ersichtlich. „Den Beamten ist es gesetzlich erlaubt, zurückzuschießen. Natürlich wollen wir solche Fälle um jeden Preis verhindern.“

Auch Marcel Emmerich, Obmann des Innenausschusses der Bundestagsfraktion der Grünen, hält eine Reform des Waffenrechts für erforderlich. „Mit dem Koalitionsvertrag haben wir uns verpflichtet, nachzuschärfen, was Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen angeht. Die Ereignisse der Silvesternacht haben gezeigt, dass es notwendig ist, jetzt schnell zu handeln. Was wir gerade erleben, ist eine sehr beunruhigende Selbstbewaffnung“, sagte Emmerich dem Tagesspiegel.

„Schreckschusswaffen sollten nicht mehr unbegrenzt verkauft werden dürfen, was wir brauchen, ist eine waffenrechtliche Erlaubnis, so wie sie auch bei Schusswaffen erforderlich ist.“ Der Kleine Waffenschein, der das Führen von sogenannten Schreckschusswaffen erlaubt, sollte nach seinem Dafürhalten auch mit einer zeitlichen Begrenzung einhergehen und alle paar Jahre erneut überprüft werden.

Emmerich sieht jetzt das Bundesinnenministerium in der Pflicht. „Diese Silvesternacht muss in Gänze aufgearbeitet und ausgewertet werden, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit.“

Der Missbrauch von Schreckschusswaffen rund um die Silvesternacht sei keineswegs hinnehmbar, kommentierte Dirk Wiese, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, die Ereignisse und verwies auf den Koalitionsvertrag. „Im Zuge dessen werden wir den Bedarf möglicher Reformen für Schreckschusswaffen genau prüfen.“

Wenig überraschend fährt die Ampelkoalition in der Schreckschusswaffendebatte mal wieder nicht auf einer Linie, die freiheitsliebende FDP schert aus: Einer weiteren Regulierung bedürfe es nicht, meinte Manuel Höferlin, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion.

Stattdessen reiche es aus, dafür zu sorgen, dass das geltende Recht mit voller Härte des Rechtsstaats konsequent umgesetzt werde. „Die Berliner Polizei hat dies getan, indem sie in der Silvesternacht mehrere Schreckschusswaffen beschlagnahmt hat.“

Anderer Ansicht ist die Opposition. „Ich halte es grundsätzlich für fragwürdig, dass solche Waffen überhaupt verfügbar sind“, sagte Martina Renner, Obfrau des Ausschusses für Inneres der Linken, dem Tagesspiegel.

Auf Nachfrage hieß es aus dem Bundesinnenministerium, dass dieses in Kürze einen Referentenentwurf für einen Gesetzentwurf zur Änderung des Waffengesetzes in die Ressortabstimmung geben werde. Der Gesetzentwurf soll auch Vorschläge zur Umsetzung der hierzu getroffenen Vereinbarungen des Koalitionsvertrags enthalten.

Bislang ist nur für das „Führen“ von Schreckschusspistolen ein kleiner Waffenschein erforderlich, dies soll künftig auch für den „Besitz und Erwerb“ gelten.

