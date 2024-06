Debatte um Sondervermögen CDU-Politiker wollen mehr Schulden für Investitionen erlauben

Die Antwort von Parteichef Friedrich Merz auf Äußerungen des Regierenden Bürgermeisters von Berlin ließ nicht lange auf sich warten – und sie war so klar wie unmissverständlich: „An der Haltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der persönlichen Haltung des Partei- und Fraktionsvorsitzenden zum Thema Schuldenbremse hat sich nichts geändert“, ließ Merz über seinen Sprecher klarstellen. Heißt: Die Schuldenbremse bleibt.

Auslöser war ein Interview von Kai Wegner. „Wir haben unser Land in wichtigen Bereichen kaputtgespart – bei der Verkehrsinfrastruktur, bei den Universitäten, Schulen oder den Dienstgebäuden von Polizei und Feuerwehr“, hatte der CDU-Politiker im Handelsblatt gesagt und so für eine Reform der Schuldenbremse oder ein neues Sondervermögen für Investitionen geworben.

Wegner hatte sich „sehr optimistisch“ gezeigt, dass es noch vor der Bundestagswahl eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit in Bundesrat und Bundestag für eine Reform der Schuldenbremse geben werde – mit den dafür notwendigen Stimmen der CDU-regierten Bundesländer sowie den Stimmen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er sei mit allen – auch mit Merz – „in guten Gesprächen“. Wegner erklärte: „Ich bin mir ganz sicher, dass wir zu gemeinsamen Lösungen kommen werden.“

Ich bin mir mit Friedrich Merz einig: Wir haben erheblichen Investitionsbedarf in relevanten und existenziellen Bereichen unserer Gesellschaft. Reiner Haseloff (CDU), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident

In der Tat diskutiert die Union hinter den Kulissen – offenkundig auch mit Parteichef Merz. „Ich bin mir mit Friedrich Merz einig: Wir haben erheblichen Investitionsbedarf in relevanten und existenziellen Bereichen unserer Gesellschaft“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff dem Handelsblatt. „Wichtig ist, dass der Diskussionsprozess nicht tabuisiert wird“, sagte er und betonte: „Die Gespräche finden auch mit Friedrich Merz statt.“

CDU diskutiert mit Merz Regeln für Investitionen

Dabei geht es offenkundig darum, klare Regeln festzulegen. Dies gelte etwa für etwaige Sondervermögen im Bereich Verteidigung, Klimaschutz und Infrastruktur. „Die Investitionen müssen klar definiert werden, damit mehr Sicherheit, weniger Kohlendioxid und mehr Wachstum entstehen“, sagte Haseloff. So sei unzweifelhaft, dass Deutschland als Nato-Mitglied dauerhaft zwei Prozent oder mehr seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufbringen müsse. Im Klimaschutz bestünden internationale Verträge.

„Wir wollen Klimaneutralität nicht durch den Export von Industrie und damit Arbeitsplätzen erreichen, sondern mit Investitionen in modernste Infrastruktur und Technologien“, sagte Haseloff. Investitionen in Infrastruktur sollten mit mehr Wachstum verbunden sein. Auch soll es klare Regeln geben, bis wann die jeweiligen Schulden für Investitionen zurückgezahlt werden müssen.

Die Schuldenbremse ist Ausdruck von Generationengerechtigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Boris Rhein (CDU), hessischer Ministerpräsident

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlangte zunächst ein Umsteuern bei den immer weiter steigenden Sozialausgaben. Die Bundesregierung müsse hier endlich die Prioritäten richtig setzen. „Ein Sondervermögen für wichtige Investitionen insbesondere für die kommunale Infrastruktur, für Schule, Kita, Sport oder Kommunalstrassen kann in einem zweiten Schritt der richtige Weg sein, um Deutschland weiter stark zu machen und voranzubringen“.

CDU-Chef Merz hat bislang Lockerungen der Schuldenregeln abgelehnt. Er fordert von der Ampelregierung, Prioritäten im Haushalt zu setzen und so die nötigen Einsparungen zu erreichen und zugleich zu investieren.

Ähnlich argumentiert die CSU. „Mit der CSU wird es keine Aufweichung der Schuldenbremse geben“, stellte Generalsekretär Martin Huber klar. Der Staat nehme fast eine Billion Euro ein. „Wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.“ Die anderen Bundesländer müssten „endlich lernen, mit dem Geld auszukommen, das sie haben“.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP streitet seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr, wie sie den nächsten Etat aufstellt. Demnach dürfen Kreditermächtigungen etwa aus der Coronapandemie nicht mehr ohne Weiteres für andere Projekte umgewidmet werden.

SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken: Parteiübergreifende Mehrheit hat Notwendigkeit der Reform erkannt. © dpa/Kay Nietfeld

Die FDP lehnt es ab, als Ausweg eine Haushaltsnotlage zu erklären, die Schuldenregeln zu lockern oder neue „Sondervermögen“ wie für die Bundeswehr aufzulegen. Diese Haltung vertritt auch Merz. Allerdings gibt es Zweifel, ob er angesichts der nötigen Investitionen diese Position lange aufrechterhalten wird. „Es geht darum, wer zuerst umfällt – Lindner oder Merz“, heißt es in der Union. Die CDU wolle auf keinen Fall vor der FDP einknicken.

SPD sieht „parteiübergreifende Mehrheit“

Entsprechend reagierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai auf die Debatte in der CDU. „Die FDP steht für solide und nachhaltige Staatsfinanzen“, stellte er klar. SPD und Grüne hätten sich „dem Schuldenpopulismus verschrieben“, während bei der CDU „keine klare Linie“ festzustellen sei. „Die Wirtschaftswende kann nur im Einklang mit Haushaltsdisziplin und einer Priorisierung bei den Staatsausgaben gelingen“, sagte Djir-Sarai.

Ganz anders sieht es die SPD-Vorsitzende Saskia Esken: „Ich sehe eine große parteiübergreifende Mehrheit, die die Notwendigkeit dieser Reform erkannt hat und bereit ist, sie umzusetzen“, sagte sie dem Handelsblatt. Die Sparpolitik vergangener Jahre mache sich bemerkbar. „Das hemmt unser wirtschaftliches Wachstum und schadet so unserem Wohlstand.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): „Gesprächsbereit“ zum Thema Schuldenbremse. © dpa/Carsten Koall

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst wollte sich am Mittwoch nicht äußern, ebenso wenig der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Während Wüst bislang eine Reform der Schuldenregeln mit Verweis auf die Lasten für nachfolgende Generationen ablehnt, hat sich Günther bereits offen gezeigt. Er sei „gesprächsbereit, wenn es zum Beispiel um Vorschläge der Wirtschaftsforschungsinstitute oder des Bundesverbandes der Deutschen Industrie geht“, sagte er kürzlich.

Ähnlich argumentiert der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, selbst ein „Anhänger“ der Schuldenbremse. „Sie ist Ausdruck von Generationengerechtigkeit und Verantwortungsbewusstsein“, sagte er dem Handelsblatt.

Bereits im März hatte er dieser Zeitung indes gesagt, Politik solle „nicht tricksen, um die Schuldenbremse auszuhebeln, sondern Schwerpunkte setzen auf Investitionen, die es braucht“. So lägen etwa Reformvorschläge wie die der Wirtschaftsweisen auf dem Tisch. „Ich bin bereit, sie mir zumindest anzuschauen. Alles andere wäre doch ignorant.“

EU-Schuldenregeln engen Spielraum ein

Die deutsche Industrie jedenfalls hat über ihren Bundesverband BDI ein Sondervermögen von 400 Milliarden Euro gefordert. Und die Wirtschaftsweisen hatten sich für eine Reform der Schuldenregeln ausgesprochen. So soll es nach einer Notlage länger möglich sein, Schulden aufzunehmen, um wieder zurück zu einem regulären Haushalt im Rahmen der Schuldenregeln zu finden.

Für Deutschland ergeben sich keine höheren Haushaltsspielräume. Florian Toncar (FDP), Finanzstaatssekretär

Allerdings könnten die neuen EU-Defizitregeln all denjenigen einen Strich durch die Rechnung machen, die die Schuldenbremse lockern oder neue Sondervermögen auflegen wollen. Das ist zumindest die Einschätzung des Bundesfinanzministeriums. „Für Deutschland ergeben sich keine höheren Haushaltsspielräume“, sagte Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP) am Mittwoch. Im Gegenteil gebe es „über das nationale Recht und auch die Schuldenbremse hinaus eher stärkere Anpassungsnotwendigkeiten“.

Die neuen EU-Schuldenregeln kommen erstmals zur Anwendung. Die EU-Kommission hatte am Freitag ihre Berechnungen an die Mitgliedsstaaten verschickt. Daraus lässt sich ablesen, wie stark die Staatsausgaben in den kommenden vier Jahren steigen dürfen.

Aus dem Brüsseler Brief ergebe sich für Deutschland „Korrekturbedarf“, sagte Toncar. Zwar steht Deutschland mit einem Schuldenstand von 64 Prozent vergleichsweise gut da. Doch die neuen Regeln beziehen auch das Wachstum der Staatsausgaben ein. Ab 2026 müsse man demnach „deutlich konsolidieren“, sagte Toncar.

Selbst wenn die Schuldenbremse gelockert würde, könnte der Bund also nicht mehr Kredite aufnehmen, wenn man die neuen EU-Regeln einhalten will, wird im Finanzministerium argumentiert. Auch ein Sondervermögen bietet demnach keinen Ausweg: Anders als bei der Schuldenbremse wird es bei den EU-Regeln nämlich einbezogen.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.