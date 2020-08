Beim Parteitag der US-Demokraten wird am Mittwochabend (Ortszeit/Donnerstagfrüh MESZ) die kalifornische Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Die 55-Jährige will im November mit Joe Biden (77) gegen US-Präsident Donald Trump in die Wahl ziehen. Harris nimmt die Nominierung in Wilmington (Delaware) an, wo sie eine Rede halten wird. Weitere Höhepunkte am vorletzten Tag der Convention sind die Redebeiträge von Ex-Präsident Barack Obama, an dessen Seite Biden acht Jahre lang Vizepräsident war, der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der Ex-Außenministerin Hillary Clinton.

Der Nominierungsparteitag findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in vollkommen abgeänderter Form weitgehend virtuell statt. Ursprünglich sollten dafür Zehntausende Delegierte und Gäste in Milwaukee (Wisconsin) zusammenkommen. Stattdessen gibt es noch bis Donnerstagabend (Ortszeit) pro Tag zwei Stunden Programm, das im Fernsehen und online übertragen wird. Biden soll so den Wählern nahe gebracht werden - Bürger und Politiker werben für ihn.

[Die Ereignisse des ersten Tages - unter anderem die emotionale Rede von Michelle Obama - können Sie hier nachlesen.]

Höhepunkt des Parteitags ist Bidens Rede am Donnerstagabend (Freitagfrüh MESZ), die er im US-Bundesstaat Delaware halten will. (Tsp)

