Demonstrationen von „Fridays for Future“ „Wählerinnen und Wähler der CDU sind aufgerufen, sich zu beteiligen“

Frau Rittmann, Sie werden als Sprecherin der Klimabewegung „Fridays for Future“ an diesem Freitag auf einer Demonstration in Hamburg moderieren. Die Kundgebung soll ein Zeichen gegen einen möglichen Rechtsruck bei der Europawahl setzen. Haben Sie sich schon ein paar freundliche Worte an Teilnehmer überlegt, die – sagen wir mal – CDU-Anhänger sind?

Wir sprechen die Leute nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit an, sondern als Demokratinnen und Demokraten. Damit sind auch die Wählerinnen und Wähler der CDU aufgerufen, sich zu beteiligen. So viel schon einmal vorab: Es wird eine Zubringer-Demonstration des Bündnisses „Klare Kante gegen Rechts“ geben, auf der die Union etwas expliziter kritisiert werden wird, als dies wohl am Ende auf der Gesamtkundgebung der Fall sein wird.

Nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen Städten wie Leipzig, Stuttgart und Berlin sind gegen Ende der Woche Kundgebungen geplant. Bei den Anti-AfD-Demos zu Beginn des Jahres, die ebenfalls von „Fridays for Future“ organisiert wurden, war der Vorwurf laut geworden, es werde zu viel „Unions-Bashing“ und „Ampel-Bashing“ betrieben. Stimmt das?

Unsere Aufgabe besteht darin, einen konstruktiven Weg zu finden, Politik zu kritisieren und dabei nicht in Populismus abzugleiten. Es liegt in der Natur der Sache, dass bei Demonstrationen Kritik an Regierungen und politischen Verantwortlichen geäußert wird. Wenn es nichts zu kritisieren gäbe, bräuchte ja niemand demonstrieren gehen. Politikerinnen und Politiker sind herzlich eingeladen, an unserer Demonstration teilzunehmen. Sie müssen es aber auch aushalten, dass sie dort kritisiert werden.

Das gilt aber offenbar in erster Linie für Vertreter von CDU oder CSU.

Besonders Unionspolitiker haben zuletzt durch Aussagen rechte Narrative immer wieder befeuert. Im Januar standen die großen Demonstrationen ja sehr klar unter dem bundesweiten Motto „Zusammen gegen Rechts“. Dann folgte einige Wochen später eine Bewegung, in der darauf hingewiesen wurde, dass man ja nicht „gegen Rechts“ auf die Straße gehe, sondern „gegen Rechtsextremismus“. Ich empfinde das als eine gruselige Diskursverschiebung, zumal man ja früher „konservativ“ und „rechts“ sehr klar voneinander abgegrenzt hat.

Da sehe ich die Union als selbsternannte konservative Partei sehr klar in der Verantwortung und finde es wichtig, dass Politiker wie Hendrik Wüst wie im Mai gemeinsam mit anderen auf Demonstrationen sprechen. Die Werteunion des früheren Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen, in der es CDU-Überläufer gibt, ist beispielsweise rechts oder sogar rechtsextremistisch. Diese Unterscheidung ist wichtig. Auch ein rechtes Gedankengut ist menschen- und zum Teil demokratiefeindlich.

Wie funktioniert die Vorbereitung auf die Demonstration am Freitag in Hamburg in der Praxis? Sprechen Sie sich vorher inhaltlich bei der Moderation ab?

Wir haben uns über die letzten Monate wöchentlich – zum Teil mehrmals in der Woche – zusammengesetzt und uns auf gemeinsame Grundwerte geeinigt, bei denen alle Leute mitgehen können. Das ist die Grundlage für die Moderation an diesem Tag, die ich gemeinsam mit dem Fernsehmoderator Michel Abdollahi übernehmen werde. Jetzt geht es darum, möglichst viele diverse Akteure zusammenzubringen.

Inzwischen gibt es auch Kritik, dass sich „Fridays for Future“ Hamburg nicht genügend gegenüber dem Antisemitismus abgrenze. Auch in Hannover wurden bei einer Demonstration antisemitische Parolen gegrölt. Wie reagieren Sie darauf?

„Fridays for Future“ Deutschland hat sich in den letzten Monaten immer wieder klar gegen den Antisemitismus positioniert. Wir wollen auf unseren Demonstrationen denjenigen eine Bühne bieten, die laut werden wollen gegen Diskriminierung. Derzeit stehen unsere Gesellschaft und politischen Diskurse unter einer großen Spannung. Das kann man bei jedem Instagram-Post, bei jeder Demonstration und bei jeder Podiumsdiskussion beobachten.

Keine Demonstration könnte dem Anspruch gerecht werden, diese politischen Spannungen aufzulösen. Gleichzeitig sind wir darauf vorbereitet, deeskalierend vorzugehen und alle Register des Versammlungsrechts zu ziehen, um die Demos für alle sicher zu machen.

Der Vorwurf lautet, dass insbesondere Greta Thunberg und ihr Umfeld seit Monaten antisemitische Klischees verbreiten. Was sagen Sie dazu?

„Fridays for Future“ Deutschland hat sich nach dem 7. Oktober, dem Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, sehr klar und immer wieder positioniert.

Wie groß ist die Gefahr, dass das breite Bündnis gegen die AfD, die man bei den Demonstrationen zu Beginn des Jahres beobachten konnte, zu bröckeln beginnt?

Dass gerade wieder eine breite Allianz gegen Rechts zustande kommt, zeigt doch, dass die Menschen weiterhin bereit sind, sich für die Demokratie einzusetzen. Im Januar hat man gemerkt, wie groß die Angst der Rechtsextremen und der AfD vor diesen Demonstrationen ist. Es ist wichtig, dass diese Demonstrationen weitergehen und groß bleiben.

Der Zulauf beim „Klimastreik zur EU-Wahl“ blieb in der Hansestadt am vergangenen Freitag weit hinter den Erwartungen zurück. Sind Sie enttäuscht?

Ich war beeindruckt davon, wie viele Leute trotz des Regens und des starken Windes auf der Demonstration ein klares Zeichen gesetzt haben. Wenn es so viele Menschen am vergangenen Freitag bei dem Wetter zur Demonstration geschafft haben, dann sollten die Menschen es am Sonntag auch schaffen, demokratisch wählen zu gehen.

Als Aktivisten der „Letzten Generation“ im vergangenen Monat den Münchner Flughafen blockierten, forderte Verkehrsminister Volker Wissing eine bis zu zweijährige Haftstrafe für derartigen Straftaten. Sind Sie einverstanden damit?

In den letzten Jahren haben wir immer wieder erlebt, wie Klimaaktivistinnen und -aktivisten kriminalisiert wurden. Dazu hat auch die Politik ihren Beitrag geleistet. Am Ende müssen Gerichte über die juristischen Konsequenzen entscheiden. So ist das in einem Rechtsstaat mit einer Gewaltenteilung. Ich finde es falsch, dass sich Politikerinnen und Politiker sich immer wieder hinstellen und sich anmaßen zu sagen, welche Strafen ihrer Meinung nach notwendig oder legitim wären.