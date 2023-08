Depression, Überlastung, Stress Immer mehr Berufstätige sind psychisch krank

Immer mehr Menschen sind belastet von Depressionen, Belastungsreaktionen und anderen seelischen Problemen – und das hat Auswirkungen auch auf die Arbeitswelt. Das legen Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse nahe, bei der bundesweit rund 1,6 Millionen Menschen versichert sind. Demnach ist die Zahl der Krankschreibungen von Berufstätigen aus psychischer Ursache im ersten Halbjahr 2023 rasant gestiegen.

Im gesamten Jahr 2022 kamen auf 100 Versicherte 339 Fehltage. Im ersten Halbjahr 2023 waren es bereits fast genauso viele, nämlich 303. Einen so starken Anstieg gab es in der jüngeren Vergangenheit zuvor nicht. Im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, waren es rund 274 Fehltage.

43 Prozent der erwerbstätigen Versicherten fühlen sich oft gestresst.

Entsprechend stieg auch die Arbeitsunfähigkeitsquote, also die Zahl der Krankschreibungen im Verhältnis zu den berufstätigen Versicherten: Im ersten Halbjahr 2022 lag sie noch bei 3,9 Prozent, im ersten Halbjahr 2023 bei 5,2 Prozent.

Vier Tipps von KKH-Arbeitspsychologin Antje Judick Was früher eine Kleinigkeit war, ist nun zu echtem Stress geworden? Das ist ein Alarmzeichen. Wer das für sich bemerkt, sollte sich Hilfe holen oder mindestens probieren, sich selbst etwas Gutes zu tun. Etwa mit Yoga, Meditation oder Sport als Ausgleich. Wichtig ist, regelmäßig in sich selbst hineinzuhorchen, um überhaupt wahrzunehmen, wenn es einem schlecht geht. Wie viel bin ich in der medialen Welt unterwegs? Diese Frage sollte jede und jeder sich von Zeit zu Zeit selbstkritisch stellen. Den Medienkonsum zu reduzieren kann helfen, sich weniger verloren zu fühlen. Wer eine halbe Stunde oder Stunde vor dem Schlafengehen keine elektronischen Geräte mehr nutzt, gibt dem Körper die Chance, in den Erholungsmodus zu schalten. Nach Feierabend bleibt der Laptop zu, und auch die Mails sollten nicht eben schnell noch gecheckt werden: Es ist Selbstdisziplin gefragt, damit die Arbeit nicht ausufert. Arbeitgeber sollten aktiv darauf achten, dass nach Feierabend nicht mehr gearbeitet wird. Wer das Gefühl hat, dass eine Freundin oder ein Kollege psychisch belastet ist, sollte das ansprechen. Schritt eins ist, die eigene Wahrnehmung zu äußern: „Stimmt mein Gefühl oder nehme ich das falsch wahr?“

Am häufigsten diagnostiziert wurden akute Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen, also Schwierigkeiten, mit belastenden Lebenssituationen umzugehen (zusammen 40,9 Prozent). Zweithäufigste Ursache der Krankschreibung sind depressive Episoden (17,1 Prozent).

Beruf und Politik als Stressoren gleichauf

Die Krankenkasse hat eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, um die eigenen Daten zu ergänzen. Diese ergab: Gut 43 Prozent der erwerbstätigen Versicherten fühlen sich häufig oder sehr häufig gestresst. Knapp 60 Prozent sagen, der Stress habe in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen. Als Stressursachen werden der Beruf sowie politische Themen wie Klimawandel und Inflation gleichermaßen genannt. Die Daten ermöglichen aber keinen Rückschluss, ob Stress ursächlich für psychische Erkrankungen ist.

„Viele Menschen erleben angesichts der Weltenlage Unsicherheit und Kontrollverlust. Das kann dazu führen, den Boden unter den Füßen zu verlieren“, sagt KKH-Arbeitspsychologin Antje Judick. Auch manche Nachwirkungen der Corona-Pandemie würden sich erst jetzt zeigen. „Es dauert, bis jemand tatsächlich eine Depression entwickelt.“

Dabei geht es einerseits um die Nachwirkungen der Lockdowns, ebenso aber um Verlusterfahrungen etwa von Menschen, deren Angehörige verstorben oder chronisch erkrankt sind. „Wenn es Corona alleine gewesen wäre, hätten sich wahrscheinlich viele Menschen relativ schnell wieder berappeln können“, sagt Judick. „Aber die Schlagzahl der Krisen ist momentan einfach zu gravierend.“