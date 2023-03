Der gefesselte Verkehrsminister Volker Wissing verfehlt Klimaziele deutlich – aufgrund anderer Ministerien?

Krisen sind mitunter gut für den Klimaschutz. Und so hat Deutschland seine Klimaziele 2022 vor allem aufgrund des Ukraine-Kriegs überraschend doch erreicht. Insgesamt wurden hierzulande rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – etwa 15 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente weniger als 2021. Es handele sich um einen Rückgang um 1,9 Prozent, erläuterte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlen in Berlin.

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise hat die Industrie ihren CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr unerwartet stark gleich um zehn Prozent gesenkt – durch effizientere Prozesse, aber auch weil energieintensive Produkte wie Stahl und Ammoniak weniger hergestellt wurden. Der Sektor stieß damit 13 Millionen Tonnen weniger aus als erlaubt. Ein Ausgleich für den Verkehrs- und Gebäudesektor, deren CO2-Ausstoß zu hoch war.

Von einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft ist Deutschland aber noch weit entfernt, wie Messner deutlich machte. Man wolle die Industrieproduktion bei sinkenden Emissionen erhalten, weshalb auch das Umweltbundesamt die Warnung der Grundstoffindustrie vor zu hohen Energiekosten sehr ernst nehme. Eine Reduktion der Emissionen um 1,9 Prozent sei zudem nur ein Teilerfolg. „In den kommenden Jahren müssen wir eine Reduzierung um sechs Prozent pro Jahr erreichen“.

Wir brauchen für den Verkehr dringend einen Plan. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes

Besonders problematisch ist die Lage weiter beim Verkehr. Dessen Emissionen stiegen 2022 um eine Million Tonnen auf 148. Das sind laut Klimaschutzgesetz knapp neun Millionen Tonnen zu viel, 2021 betrug die Lücke nur rund zwei Millionen Tonnen. „Wir brauchen für den Verkehr dringend einen Plan“, sagte Messner. Denn die Emissionen im Verkehrssektor stagnieren, obwohl der Zielpfad des Klimaschutzgesetzes Jahr für Jahr weniger CO2 vorsieht.

Deutschlands Klimabilanz und die Ziele 2030 © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: Umweltbundesamt, dpa

Er wünsche sich hierzu einen Austausch mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), sagte Messner, wie es ihn etwa mit Bauministerin Klara Geywitz (SPD) gebe. Lob für die SPD-Ministerin ist auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu hören. So hatte Geywitz keine Einwände mehr gegen den jüngsten Entwurf des Energieeffizienzgesetzes, das ein schrittweises Aus für fossile Heizungen bringen soll. In der Bundespressekonferenz saß Messner nun ganz allein, ohne Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Ein Signal. Die den Grünen traditionell nahe stehende Behörde will die ganze Bundesregierung beraten, auch den sich bisher sträubenden Verkehrsminister.

Die Antriebswende reicht nicht

Lobend erwähnte Messner, dass die Elektromobilität 2022 hohe Zuwachsraten verzeichnete. Doch selbst wenn es gelingt, bis 2030 15 Millionen E-Autos für alte Verbrennerfahrzeuge auf die Straße zu bekommen, würden damit nur 50 Prozent der Klimaziele im Verkehr erreicht, betonte er: „Der zweite Teil muss eine Mobilitätswende sein.“ Menschen müssten verstärkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Güter mit der Bahn fahren. Auch Klimaschutzminister Robert Habeck forderte mehr Engagement von Wissing: Den Verkehrssektor müsse man angehen, sagte der Grünen-Politiker.

„Alles, was in anderen Sektoren erreicht wird, zerrinnt aktuell im Verkehr wieder zwischen den Fingern“, betonte Stefan Gelbhaar, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Verkehrsminister Wissing schulde seit vielen Monaten ein Sofortprogramm mit ausreichend Maßnahmen, „die den CO2-Ausstoß im Verkehr wirksam und dauerhaft senken“.

Finden beim Klimaschutz bisher keine gemeinsame Linie: Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing. © Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Tatsächlich hat Wissing, nachdem sein Sektor bereits 2021 zu viel CO2 emittiert hat, bisher keinen Plan vorgelegt, wie der Verkehr bis 2030 sein Klimaziel erreicht. Der FDP-Politiker sieht sich dennoch auf einem guten Weg. „Die Antriebswende ist eingeleitet und ihr Hochlauf nimmt immer mehr zu", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem verwies er auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur, ein Förderprogramm für E-Busse und das 49-Euro-Ticket. Doch trotz all dieser Maßnahmen bleibt eine Lücke, die Wissings Beamt:innen auf 118 Millionen Tonnen beziffern, während Habecks Leute von 175 Millionen Tonnen ausgehen.

Finanz- und Umweltministerium sind zuständig

Auf Arbeitsebene frage man das Verkehrsministerium beinahe täglich nach neuen Klimaschutzkonzepten, heißt es dazu aus dem Wirtschaftsministerium. Wissing ist jedoch überzeugt, dass sich mehr Klimaschutz im Verkehr nur auf Ministerebene erzielen lässt. Sein Problem: Sieht man vom Tempolimit ab, ist für vieles, was den CO2-Ausstoß auf den Straßen senken könnte, andere Ministerien zuständig. Er hat deshalb kaum Handlungsspielraum.

So würde Wissing gerne im Straßenverkehr mehr Biosprit einsetzen. Umweltministerin Lemke möchte die Kraftstoffe aus Anbaupflanzen zugunsten der weltweiten Ernährungssicherheit aber sogar zurückdrängen. Unterstützung erhält der FDP-Politiker nun von SPD-Verkehrspolitiker:innen im Bundestag. In einem Positionspapier drängen sie darauf, dass der Kraftstoff E10 mit viel Agrosprit zur Regel wird. Zudem wollen sie Benzin mit 20 Prozent pflanzlichem Anteil und den reinen Biodiesel HVO 100 einführen. Biokraftstoffe hätten bereits 2021 zu einer Einsparung von rund elf Millionen Tonnen CO2 geführt, argumentieren sie, und seien deshalb als Brückentechnologie unverzichtbar.

Ist frustriert angesichts des fehlenden Fortschritts im Verkehr: UBA-Präsident Dirk Messner © Future Image/IMAGO/Frederic Kern

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer forderte bereits vor der Präsentation der Zahlen zudem, klimaschädliche Subventionen im Verkehrssektor abzuschaffen. Konkret sprach Schnitzer die fehlende Steuer auf Kerosin sowie die steuerliche Begünstigung von Dienstagwagen gegenüber Privatwagen und die Pendlerpauschale an. „Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wie weiterhin Subventionen für Diesel oder den Flugverkehr gezahlt werden“, sagte auch Messner.

Für Reformen an Steuersätzen ist allerdings Finanzminister Christian Lindner (FDP) zuständig. Eine höhere Besteuerung etwa von Dienstwagen dürfte mit ihm schwer zu machen sein, sprach er doch in der Vergangenheit von einem nur vermeintlichen Dienstwagenprivileg. Auch „eine Abschaffung der Entfernungspauschale würde einer Steuererhöhung gleichkommen, die abzulehnen ist“, erklärte das Finanzministerium auf Anfrage.

FDP will Sektorziele ganz abschaffen

So droht der Klimaschutz im Verkehr im Ampel-Streit zerrieben zu werden. Angesichts dieser Widerstände im Bundeskabinett wäre es die Aufgabe von Klimaschutzminister Habeck, ein gemeinsames Klimaschutzprogramm zu entwickeln, findet man im Bundesverkehrsministerium. Alleinschuldig für die Klimaschutzprobleme bei der Mobilität fühlt man sich nicht. Nun dürfte das Thema den nächsten Koalitionsausschuss am 26. März beschäftigen.

Die Ampel streitet schon seit vergangenem Herbst über ein umfassendes Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung. Denn die Liberalen wollen die Sektorziele insgesamt abschaffen. Sie berufen sich dafür auf den Koalitionsvertrag. Darin hat die Ampel festgelegt, dass man die Einhaltung der Klimaziele zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen wolle.

Wie dies funktionieren könnte, haben für die FDP nun der Fraktionsvize Lukas Köhler und der erste parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel in einem Diskussionspapier aufgeschrieben. Statt vieler Einzelmaßnahmen in Sofortprogrammen wollen sie auf den Emissionshandel setzen. Die CO2-Steuer für den Verkehr- und Gebäudebereich sollten wir „bereits 2024 zu einem echten Emissionshandel mit einer Obergrenze für Emissionen und einem marktwirtschaftlichen CO2-Preis weiterentwickeln“, forderte Köhler.

Grüne fordern Machtwort von Kanzler

Ein womöglich schnell steigender CO2-Preis, für den es jedoch einen sozialen Ausgleich durch ein Klimageld geben soll, soll demnach zukünftig verhindern, dass auf den Straßen und beim Heizen zu viele Treibhausgase emittiert werden. Von vielen eher wirtschaftsnahen Klimaschutzexperten erhielt das Konzept viel Lob.

Doch die Grünen sind skeptisch, dass dieses Instrument allein ausreicht. Zumal Köhler und Vogel in ihrem Papier auch schreiben, dass ein zu schnell steigender CO2-Preis verhindert werden soll, indem Emissionsrechte aus dem EU-Ausland zugekauft oder aus späteren Jahren vorgezogen werden. Denn dann, so argumentieren Köhler und Vogel, werden sich E-Autos, Wärmepumpen und alternative Kraftstoffe endgültig durchgesetzt haben.

Viele Grünen sehen das jedoch als Ausweichmanöver, um einen wirksamen Klimaschutz im Verkehr endlos aufzuschieben. Der Co-Chef der Grünen Jugend, Timon Dzienus, warf Wissing einen „Rechtsbruch“ vor, der unsere Zukunft gefährde. Auch Olaf Scholz könne sich beim Klima nicht länger wegducken und so tun, als ginge ihn das alles nichts an. Angesichts der grundlegend verschiedenen Vorstellungen von Grünen und FDP braucht es ein Machtwort vom Kanzler, soll das wohl heißen.

Zur Startseite