Der Kanzler-Kalender am Jahrestag Business as usual

Es klingt alles nach Routine, was über den Kalender des Bundeskanzlers am Donnerstag bekannt ist. „Business as usual“ passt ja auch zu Olaf Scholz, dem jede Inszenierung fremd ist, der eben kein Flüchtlingsheim besucht und der nur in seltenen Momenten pathetisch, sprich: leidenschaftlich, wird. Am Jahrestag seiner Wahl zum Regierungschef am 8. Dezember vor einem Jahr ist kein Großereignis etwa mit den Partei- und Fraktionschefs der Ampelkoalition im Kanzleramt geplant.

Stattdessen empfängt Scholz um 11 Uhr die deutsche Berufe-Nationalmannschaft. Bei der „Word Skills Competion“, an der 37 deutsche Spezialisten teilnehmen, drohen wenigstens keine Querelen um Menschenrechte oder farbige Armbinden wie bei der WM in Katar.

Um 12 Uhr unterhält sich der Kanzler dann per Videoschalte mit Soldatinnen und Soldaten in verschiedenen Auslandseinsätzen. Der in Mali in Westafrika ist momentan der größte.

Mehr zum Thema Ampelkoalition: Christian Lindner über ein Jahr Ampel „Sie müssen sich mich als glücklichen Menschen vorstellen“

Drei Stunden später bespricht sich der Regierungschef dann mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder – unter anderem geht es um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs. Eine vergnügliche Unterhaltung zum ersten Geburtstag der Ampelkoalition wird das wohl auch nicht: Viele Länderchefs, auch solche mit SPD-Parteibuch, waren in den vergangenen Monaten stinksauer über den Umgang des Kanzlers mit ihnen. Sie fühlten sich schlicht überfahren. Bleibt die Frage, ob manche trotzdem zum Einjährigen gratulieren.

Zur Startseite