Der Kanzler springt dem Finanzminister bei Lindner gestützt – und gestutzt

Olaf Scholz ist bescheiden geworden. Einen „Wachstumshaushalt in bedrängten Zeiten“ nennt er, was die Ampelkoalition gerade anstrebt – einen gemeinsamen Regierungsentwurf für den Etat 2025. Für den Kanzler, in dessen Wikipedia-Eintrag wohl auf ewig das Zitat „Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen“ steht, ist das eine eher magere Aussage.

Sie findet sich im aktuellen Interview mit dem „Stern“ und fällt wohl deshalb so zurückhaltend aus, weil das Aufstellen von Haushalten in der Koalition praktisch von Beginn an eine mühsame Aufgabe war. Und nun wieder ist. Zur Binnenkultur der Ampel gehört es zudem offenbar, dass der Kabinettschef im Monat Mai dem Finanzminister beispringen muss. So war es im Vorjahr, als der Etatstreit sich zuspitzte und Christian Lindner Hilfe brauchte. Und so ist es jetzt wieder.

Denn der FDP-Chef ist zwar aktuell sehr damit beschäftigt, mit Blick auf die Europawahl am 9. Juni parteipolitisch-programmatische Salven zu verschießen – zuletzt mit der Blockade des eigentlich abgestimmten Rentenpakets im Kabinett.

Widerstand gegen Lindner

Aber Lindner hat auch mit Widerstand in der Regierung zu kämpfen. Mehrere Ministerien folgen seinen Vorgaben nicht und haben Mehrbedarf angemeldet. Der addiert sich wohl auf etwa 20 Milliarden Euro und vergrößert damit die Lücke, die der Finanzminister eigentlich über Sparanstrengungen aller zu schließen gedenkt.

Dass Lindner den Ressorts Limits auferlegte, war nicht nur mit dem Regierungschef abgesprochen, wie der Kanzler im „Stern“ betonte. Sie basieren auf der Finanzplanung aus dem Vorjahr, die vom ganzen Kabinett beschlossen worden war.

Dass sich nun mindestens die Ressorts für Verteidigung, Äußeres, Inneres und Entwicklung, unterlegt mit sicherheitspolitischen Argumenten aller Art, nicht daran halten wollen, ist die eine Herausforderung an die Koalitionsspitzen. Die andere besteht darin, dem Sparhaushalt eben jene von Scholz genannte Wachstumskomponente zu geben, was üblicherweise auf Mehrausgaben oder Mindereinnahmen hinausläuft – oder beides.

Wünsche und Wirklichkeiten

„Nun beginnt der übliche mühsame Prozess, Wünsche und Wirklichkeiten in Einklang miteinander zu bringen“, sagt der Kanzler nun und fügt hinzu, er setze darauf, „dass sich alle ihrer Verantwortung bewusst sind und wir das gemeinsam hinkriegen“. Zu den Sparanforderungen sagt er nur, er habe da seine Vorstellungen. Und weist darauf hin, dass die finanziellen Folgen des Ukrainekriegs – Flüchtlinge, Waffenhilfe, Aufbauleistungen – im Haushalt bemerkbar seien.

Was aber nicht bedeuten soll, dass die Kabinettsrunde schon mal in Aussicht nehmen darf, die Notfallklausel der Schuldenbremse zu ziehen. „Wir sollten uns das Leben nicht zu leicht machen. Jetzt ist erst mal schwitzen angesagt.“ Also sparen.

In der FDP wird das dankbar aufgenommen. Scholz habe das in der Koalition mit Habeck und Lindner vereinbarte Verfahren bestätigt, sagte Fraktionsvize Christoph Meyer dem Tagesspiegel. „Der letztes Jahr vom gesamten Kabinett beschlossene Finanzplan und damit die Schuldenbremse gelten. Die Mahnung des Kanzlers an die Minister unterstützen wir, die Ausgabenwünsche haben sich an die Einnahmenrealität anzupassen.“

Zweierlei Gift

Allerdings steckt in der Hilfe des Kanzlers für den Finanzminister auch ein wenig Gift. Denn wie im Mai vor einem Jahr braucht Lindner offenkundig die Stütze aus dem Kanzleramt – was ihn wiederum auch stutzt, denn die Ansagen von Scholz bedeuten nichts anderes als die Übernahme der Führung der Etatgespräche durch den Kanzler.

Gerüchte besagen, dass die drei Ampelsitzen auch eine Art Liste mit Sparmöglichkeiten in den Ressorts haben. Vorschläge kommen auch von der Opposition. „Bisher hat die Ampel alle neuen Herausforderungen über neue zusätzliche Schuldentöpfe neben dem regulären Haushalt abgewickelt“, sagte Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg dem Tagesspiegel.

Jeder zehnte Euro des Bundeshaushalts fließt ins Bürgergeld. Dieser Anteil muss deutlich abgesenkt werden Mathias Middelberg, Unions-Fraktionsvize

„Die Herausforderungen durch die Zeitenwende aber werden längerfristig bleiben, etwa in der Verteidigung. Deshalb muss der reguläre Haushalt umgebaut und es muss wirklich und ehrlich gespart werden. Dem verweigert sich die Ampel leider bisher konsequent.“

Dabei gebe es „beträchtliche Sparpotentiale im regulären Haushalt“, wie Middelberg sagt. Er hat eine „unübersehbare Masse von fast 400 Förderprogrammen des Bundes“ ausgemacht. „Durch eine Reduzierung dieser Programme in Anzahl und Umfang könnten viele Milliarden gespart werden.“

Die größte potenzielle Sparposition ist für Middelberg das Bürgergeld. „Schon jeder zehnte Euro des Bundeshaushalts, etwa 47 Milliarden Euro, fließt ins Bürgergeld, mit steigender Tendenz. Dieser Anteil muss deutlich abgesenkt werden.“ 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger könnten laut Middelberg als Arbeitslose grundsätzlich sofort mit einer Arbeit anfangen. „Die Regierung muss deshalb viel mehr tun, um mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Nur 100.000 Menschen mehr in Arbeit statt im Bürgergeld würden den Haushalt um bis zu drei Milliarden Euro jedes Jahr entlasten.“

Zudem richtet sich das Augenmerk der Union auf Kosten für Asyl und Fluchtursachenbekämpfung. Diese seien mit rund 27 Milliarden Euro „viel zu hoch“, sagt Middelberg. „Die Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung müssen auf ihre Effizienz überprüft werden. Und durch eine stringente Begrenzung der Asylmigration könnten erhebliche Gelder einspart werden, um Steuern oder Energiepreise zu senken, um so den Standort Deutschland wieder attraktiv zu machen für neue Investitionen.“

Das klingt ähnlich wie Aussagen aus der FDP. Aber Forderungen der Opposition, die man auch gerne umsetzen würde, sind ebenfalls giftbehaftet. Sie stärken eher den Widerstand derjenigen, die es träfe – also SPD und Grüne. So wirken Lindner und die FDP wie eingeklemmt – zwischen Rot-Grün einerseits und der Union andererseits.