Der Wirecard-Prozess beginnt Was folgt aus dem Jahrhundert-Betrug?

Dörte Poelzig ist Professorin für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht an der Universität Hamburg und befasst sich unter anderem mit kapitalmarktrechtlichen Themen.

Der anstehende Wirecard-Prozess ist einer der bedeutsamsten Wirtschaftsstrafprozesse der jüngeren deutschen Rechtsgeschichte. Das liegt nicht nur an den enormen Schäden, die vor allem Anleger erlitten haben, sondern auch an dem kriminellen Gehalt, der unter anderen dem Angeklagten Markus Braun vorgeworfen wird. Die Bedeutung und Komplexität dieses Prozesses lassen sich schon daran ablesen, dass es mehr als zwei Jahre bis zur Eröffnung des Verfahrens dauerte und die Anklageschrift fast 500 Seiten umfasst. Aus dem Fall Wirecard sind bereits weitreichende Konsequenzen in der Gesetzgebung und bei der Neuaufstellung der Aufsichtsbehörden gezogen worden. In dem Prozess wird es nun um die strafrechtliche Verantwortlichkeit vor allem von Braun als ehemaligem Vorstandsvorsitzenden von Wirecard gehen. Da sämtliche dem Angeklagten zur Last gelegten Straftatbestände, insbesondere unrichtige Darstellung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßiger Bandenbetrug, mindestens Vorsatz erfordern, wird viel davon abhängen, ob die Ankläger nachweisen können, dass Braun von den Vorgängen wusste. Bestätigt sich darüber hinaus vor Gericht der Vorwurf des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Fabio de Masi ist ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken. Derzeit ist er Autor und beschäftigt sich vor allem mit Finanzthemen.

Markus Braun gibt den „dümmsten CEO Deutschlands“, der Opfer des flüchtigen Managers Jan Marsalek wurde. Dann käme er „nur“ wegen Marktmanipulation dran. Die U-Haft würde angerechnet und er könnte schon bald seine Millionen genießen. Dabei hat Braun selbst die letzte Liquidität an eine Briefkastenfirma freigezeichnet. Marsalek wurde vom Netzwerk des österreichischen Ex-Kanzlers Sebastian Kurz beim Aufbau von Milizen zur Flüchtlingsabwehr in Libyen begleitet, er wurde von deutschen Ex Geheimdienst-Funktionären und von Agenten Österreichs geschützt. Die Staatsanwältin, die nun Anklage gegen Braun führt, ließ Marsalek flüchten, obwohl längst klar war, dass Milliarden fehlen. Wirecard finanzierte den CDU-Wirtschaftsrat. Angela Merkel und Olaf Scholz lobbyierten für den Konzern in China. Wirecard war mit seinen kriminellen Geldern, die über Online-Glücksspiel gewaschen wurden, ein Spielzeug der Geheimdienste. Marsalek ist weg, aber die Verantwortlichen sitzen in Berlin. Seit der Wahlkampf vorbei ist, muss ich alleine weiterbohren. Alles wie vor dem Skandal.

Wolfgang Schirp ist Rechtsanwalt in Berlin und auf Kapitalmarktrecht spezialisiert.

Das Strafverfahren gegen Markus Braun werden wir als Anwälte, die etwa tausend Wirecard-Geschädigte vertreten, natürlich beobachten. Ob es hilfreiche Erkenntnisse bringt, bleibt abzuwarten. Braun hat sich bisher stets uneinsichtig gezeigt und wird möglicherweise weiterhin alle Schuld auf den geflüchteten Jan Marsalek abwälzen wollen. Aber vielleicht ändert er sein Verhalten auch, um eine geringere Strafe zu bekommen. Dann könnte es Erkenntnisse geben, die für ein Musterverfahren gegen die Bilanzprüfer von EY von Interesse sein könnten. Sollten wir den Musterkläger vertreten dürfen, werden wir darauf hinarbeiten, dass das Verfahren möglichst schleunig über die Bühne geht. Wir haben den Eindruck, dass EY umfangreich umstrukturiert und sich die Haftungsmasse verringern könnte. Ein Verfahren gegen EY ist aber die große Chance für Wirecard-Geschädigte, Schadenersatzansprüche durchzusetzen – weil die Bilanzprüfer bis 2018 die Jahresabschlüsse von Wirecard ohne Beanstandungen testiert haben. Denn Ansprüche gegen den Insolvenzverwalter von Wirecard sind vor Gericht gerade erst wieder gescheitert.

Zur Startseite