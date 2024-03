Deutsche Ukraine-Hilfe Außenpolitik im Zerfall

Der Vorwurf könnte größer, heftiger kaum sein. „Der Kanzler nahm ohne Not die Gefahr des Atomkriegs in den Mund.“ So schreiben es der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Bundestag, in einem gemeinsamen Aufsatz in der „FAZ“. Das Fazit der beiden Autoren: „Das ist ungeheuerlich.“ Dass mit Hofreiter ein Grüner im Zusammenspiel mit einem Oppositions-Abgeordneten dem Kanzler einen solchen Vorwurf macht – auch das ist ungeheuerlich.