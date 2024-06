Deutsche Waffen für Israels Krieg in Gaza Berliner Richter sollen über Export-Stopp entscheiden

Das Berliner Verwaltungsgericht will demnächst über mehrere Eilanträge gegen deutsche Waffenexporte nach Israel entscheiden. Mit den Beschlüssen in insgesamt drei Verfahren (VG 4 L 44/24, VG 4 L 119/24 und VG 4 L 148/24) sei Anfang der Woche zu rechnen, teilte eine Sprecherin mit.

Die Klagen von Palästinensern, von denen sich einige in Gaza aufhalten sollen und die teils von Menschenrechtsorganisationen unterstützt werden, richten sich auf den Widerruf bereits erteilter Ausfuhrgenehmigungen sowie auf den Stopp künftiger Lieferungen.

Juristischer Hebel ist das Kriegswaffenkontrollgesetz. Exportgenehmigungen sind demnach zu versagen oder zu widerrufen, wenn „Grund zu der Annahme besteht, dass die Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik verletzen oder deren Erfüllung gefährden würde.“

Schutz kann es auch für im Ausland lebende Ausländer geben

Eine bedeutende Hürde für die bisher ausschließlich schriftlich geführten Verfahren ist die Zulässigkeit. Verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz kann nur beantragen, wer in seinen subjektiven Rechten verletzt sein könnte – ein gerichtlich durchsetzbarer allgemeiner Anspruch, dass sich die Bundesrepublik völkerrechtskonform verhält, besteht nicht.

Das Gericht geht davon aus, dass bis zu einer Entscheidung über den Eilantrag keine unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallende Waffenlieferungen nach Israel genehmigt werden. Die 4. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts in einem Schreiben an die Bundesregierung

Die Zulässigkeit könnte im Fall der Palästinenser aber gegeben sein, zumindest wenn diese sich in Gaza aufhalten und damit von den gelieferten Waffen konkret bedroht sind. Dafür spricht ein Schreiben des Gerichts an die beklagte Bundesrepublik, dass die Anwältin in einem der Verfahren kürzlich bei Facebook öffentlich gemacht hat.

Demnach fordert das Gericht die Regierung auf, darzulegen, wie sie eine gesetzeskonforme Exportpraxis sicherstellen will und wie sie dies mit Blick auf die israelischen Militäroperationen in Gaza bisher gehandhabt hat. Damit will das Gericht wissen, ob die Regierung ihren Schutzpflichten nachgekommen ist – eine Andeutung, dass die Richter die Klagen möglicherweise für zulässig halten und schon in die Prüfung ihrer sachlichen Begründetheit eingestiegen sind. Sicher ist das aber nicht.

Solche Schutzpflichten des deutschen Staats können prinzipiell auch für im Ausland lebende Ausländer bestehen – „wenn ein qualifizierter Bezug zum deutschen Staatsgebiet vorliegt“. So hatte es das Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit Drohneneinsätzen der USA im Jemen unter Nutzung der Air Base Ramstein im Jahr 2020 entschieden.

Im Ramstein-Fall fehlte es an diesem qualifizierten Bezug, weil lediglich Daten über die Air Base auf deutschem Boden geleitet wurden. Zugleich wurde aber festgehalten, dass die Schutzpflicht greifen muss, wenn „aufgrund der Zahl und der Umstände bereits eingetretener Völkerrechtsverstöße konkret zu erwarten ist, dass es auch in Zukunft zu vergleichbaren völkerrechtswidrigen Handlungen des anderen Staates kommen wird, durch die grundrechtliche Schutzgüter beeinträchtigt oder gefährdet werden“.

Die Berliner Verwaltungsrichter verlangen zudem, dass die Regierung bei ihren Darlegungen die Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt in den Blick nimmt. So hatte der IGH auf eine Klage Südafrikas verlangt, dass Israel Maßnahmen treffen müsse, um die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern. Einen Antrag Nicaraguas gegen Deutschland auf einen Stopp der Waffenexporte lehnte der IGH zwar Ende April ab, gab aber seiner Besorgnis über die Situation Ausdruck.

Dass die Lage auch in Berlin vor Gericht noch ernst werden könnte, zeigt der Schlusssatz in dem Schreiben: „Das Gericht geht davon aus, dass bis zu einer Entscheidung über den Eilantrag keine unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallende Waffenlieferungen nach Israel genehmigt werden.“

Ordnet das Gericht einen Stopp an, kommt die Bundesregierung in Erklärungsnot – sie geht bisher davon aus, sich in dem Konflikt an das nationale und internationale Recht gehalten zu haben.