Der Komiker Fips Asmussen mit 82 Jahren gestorben, wie die Nachrichtenagentur AFP von seiner Lebenspartnerin erfuhr.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge bestätigte auch seine Tochter den Tod. Er sei bereits am Sonntag in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Querfurt in Sachsen-Anhalt gestorben. (Tsp, AFP, dpa)

