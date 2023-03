Deutschlands Ukraine-Koordinator „Der Wiederaufbau ist eine Aufgabe für Generationen“

Herr Flasbarth, wie lässt sich mitten im Krieg der Wiederaufbau in der Ukraine organisieren?

Das geht vor allem dort, wo nicht aktuell und unmittelbar gekämpft wird. In Kiew steht wieder eine große Brücke, die vor einem Jahr zerstört wurde. In der jetzigen Situation geht es eher ums Reparieren. Man muss Dinge wieder aufbauen im Wissen, dass sie möglicherweise erneut zerstört werden.

In diesem Winter hat Russland immer wieder die Energieinfrastruktur angegriffen, sie musste laufend repariert werden. Wie ist das gelungen?

In der Ukraine gibt es eine unglaubliche Fähigkeit, Dinge auch mit einfachen Mitteln schnell wieder in Ordnung zu bringen. Konkret hat Deutschland das Land mit einer vierstelligen Zahl von Generatoren unterstützt. Schon vor dem Krieg haben wir Energiefachleute ausgebildet. Auch das hat sehr geholfen.

Was braucht die Ukraine derzeit am dringendsten?

Neben der Reparatur von Kraftwerken und Stromleitungen hat die Minenräumung sehr hohe Priorität. Sie ist gerade für die Landwirtschaft entscheidend, damit wieder produziert werden kann. Der große Agrarsektor war eine der Haupteinnahmequellen der Ukraine.

Jochen Flasbarth Der 60-jährige Volkswirt war von 1992 bis 2003 hauptamtlicher Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (NABU), ehe ihn der damalige Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) in sein Haus holte.

war von 1992 bis 2003 hauptamtlicher Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (NABU), ehe ihn der damalige Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) in sein Haus holte. Er wurde 2009 zum Chef des Bundesumweltamtes berufen, 2013 zurück ins Ministerium, wo er Barbara Hendricks und Svenja Schulze (beide SPD) als Staatssekretär diente. In der Funktion verhandelte er 2015 für Deutschland das Pariser Klimaabkommen mit aus.

berufen, 2013 zurück ins Ministerium, wo er Barbara Hendricks und Svenja Schulze (beide SPD) als Staatssekretär diente. In der Funktion verhandelte er 2015 für Deutschland das mit aus. Bei Schulzes Wechsel ins Entwicklungsministerium 2021 nahm sie Flasbarth mit. Nach einem G7-Beschluss zur Koordination des ukrainischen Wiederaufbaus übertrug die Bundesregierung Flasbarth diese Aufgabe.

Und mittel- wie langfristig?

Mit den anderen internationalen Gebern besprechen wir derzeit die Sequenzierung des Wiederaufbaus. Dabei geht es um die Sicherung der Grundfähigkeiten eines Staates, um Bildung und um Gesundheit. Wir überlegen uns zusammen mit der ukrainischen Regierung, wie die Energieinfrastruktur der Ukraine in Zukunft aussehen muss, nämlich dezentraler und mit einem höheren Anteil erneuerbarer Energien – was auch mit Blick auf einen EU-Beitritt wichtig ist. Generell muss die ukrainische Wirtschaft wieder auf die Beine kommen, sodass wir aus der Notwendigkeit immer neuer Zahlungen herauskommen.

Wie lange wird der ukrainische Staat quasi fremdfinanziert sein?

Über die Budgethilfe werden die Grundfunktionen des Staates finanziert, damit Gehälter von Lehrern oder die Sozialleistungen für Binnenvertriebene bezahlt werden können. Aus dieser Situation werden wir nicht sofort herauskommen, das hängt vom Kriegsverlauf ab.

Noch zahlt der Westen, allein Deutschland hat vergangenes Jahr für Waffenlieferungen, den Wiederaufbau und vor allem die Budgethilfe rund 14 Milliarden Euro bezahlt. Bleibt das so? Oder wird es noch mehr?

Die EU wird 2023 die Aufrechterhaltung der staatlichen Strukturen der Ukraine mit 1,5 Milliarden Euro pro Monat unterstützen. Es ist nicht so, dass die Ukraine gar keine Einnahmen mehr hat, aber die Wirtschaft ist stark geschwächt, das Steueraufkommen eingebrochen. Solange der Krieg tobt, bleibt das grundsätzlich so – auch wenn unsere Kiewer Kollegen fieberhaft daran arbeiten, den Budgetanteil aus dem Ausland zu reduzieren. Sie wissen, dass das für alle Partnerländer auf Dauer innenpolitisch nicht einfach ist.

Es gibt unpopuläre Vorschläge zur Finanzierung, etwa einen Verzicht auf den 1. Mai als Feiertag.

Niemand in der Bundesregierung will einen Feiertag opfern. Genau deshalb hat der Bundeskanzler mit dieser G7-Initiative so darauf gedrungen, dass der Wiederaufbau eine internationale Aufgabe mit vielen Partnern ist. So sind neben den USA, Kanada, Japan und der EU auch die internationalen Finanzinstitutionen wie die Weltbank und der IWF bei der internationalen Plattform mit an Bord. Ich neige nicht zu übertriebenem Selbstlob, aber mit der konzentrierten Vorbereitung für diese Plattform hat die Bundesregierung als G7-Präsidentschaft einen guten Job gemacht.

Können Sie einmal beschreiben, was diese Plattform eigentlich macht? Das hört sich ziemlich abstrakt an.

Wir Koordinatoren der verschiedenen Länder und Organisationen hatten im Januar unsere erste Sitzung, die nächste ist für Anfang April geplant. Dazwischen gibt es auf Arbeitsebene mindestens einmal die Woche einen Austausch und ein Sekretariat in Brüssel mit einer Zweigstelle in Kiew wird derzeit aufgebaut. Wir besprechen die richtige Reihenfolge der Unterstützung, wie wir Zivilgesellschaft und Privatsektor einbeziehen können, verteilen Zuständigkeiten für einzelne Bereiche und sorgen dafür, dass die Hilfe nicht zufällig, sondern zielgerichtet ist.

Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flasbarth koordiniert im Namen der Bundesregierung die Wiederaufbauhilfe für die Ukraine. © IMAGO/IPON

Was wäre denn zufällig?

Die Politikerinnen und Politiker, die nun richtigerweise in die Ukraine reisen und damit Aufmerksamkeit für die schwierige Lage der Bevölkerung erzeugen, sehen dort viele schreckliche Sachen. Ein natürlicher Impuls wäre es zu sagen: Ich will, dass das jetzt an dieser Stelle in Ordnung gebracht wird. Der nächste Besucher oder die nächste Besucherin will dann etwas anderes zur Priorität machen. Das kann, wenn wir nicht aufpassen, zu einem unglaublichen Tohuwabohu führen. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den ukrainischen Partnern den Bedarf zu koordinieren und da eine Systematik hineinzubringen.

Ist das auch das Ziel der neuen nationalen Hilfsplattform der Regierung, die es von Montag an zusätzlich zur internationalen G7-Plattform geben soll?

Der Wiederaufbau der Ukraine ist eine so große Aufgabe, dass Regierungen allein das nicht schultern können. Da sind gesamte Gesellschaften gefragt. In Deutschland ist die Hilfsbereitschaft erfreulich groß, von der Feuerwehr, die Löschfahrzeuge spendet, über Kommunen bis zu Privatpersonen. Viele, die sich engagieren wollen, stehen dabei vor ähnlichen Fragen und Herausforderungen. Da kann es helfen, gemeinsam und voneinander zu lernen. Genau das soll die neue deutsche Plattform leisten und Aktive aus Vereinen, Kommunen oder Unternehmen zusammenbringen.

Gibt es schon eine unter den internationalen Gebern abgestimmte Vorhabenliste, wer was wann wieder aufbaut?

Das wäre ideal, und da müssen wir auch hin. Noch aber haben wir keinen solchen Masterplan für den Wiederaufbau der Ukraine. Von den wesentlichen Projekten wissen aber alle Beteiligten gegenseitig inzwischen gut Bescheid.

Wie kann ein solcher Plan für ein Land aussehen, in dem es völlig unterschiedliche Realitäten und Zerstörungsgrade gibt? In Kiew scheint der Krieg bis auf den Luftalarm zuweilen weit weg, entlang der Frontlinie bieten sich Szenarien wie im Ersten Weltkrieg.

Je nach Region muss die Hilfe zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommen. Vergangenes Jahr saßen unsere Mitarbeiter in Kiew während unserer Videokonferenzen noch regelmäßig im Bunker waren. Seitdem hat sich vieles verändert, manchmal spürt man sogar eine Art von Normalität – allerdings immer verbunden mit der Angst, dass die Kämpfe in die Hauptstadt zurückkehren. Wo der Krieg tobt, ist systematischer Wiederaufbau natürlich nicht machbar. Auch in anderen Bereichen steht das Reparieren noch vor dem systematischen Wiederaufbau. Das wird sich erst im Zeitverlauf verändern. Darauf bereiten wir uns vor.

Wie funktioniert das vor Ort konkret? Arbeiten Sie auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, die in der Ukraine ja sehr aktiv sind?

Wir haben den Kontakt zur Zivilgesellschaft und anderen lokalen Akteuren nie verloren. Ich gebe Ihnen ein aktuelles, sehr konkretes Beispiel: Zusammen mit den Vereinten Nationen planen wir den Wiederaufbau der Städte Charkiw und Mykolajiw. Da ist jetzt die Stiftung des Architekten Norman Foster eingestiegen, der eine ganz neue nachhaltige Städteplanung zu übernehmen bereit ist. Erst hatte ich Bedenken, ob das vor Ort auch alles gut verankert ist, aber in einer Videoschalte mit dem Bürgermeister, Stadträten und Universitätsvertretern habe ich gelernt, dass die Menschen vor Ort eine solche zukunftsgerichtete Perspektive wollen. Der Bürgermeister hat mir am Schluss gesagt: Unsere Stadt wird nach dem Wiederaufbau eine bessere sein. Das hat mich sehr berührt und motiviert.

Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich in der Ukraine selbst ein Bild zu machen?

Nein, noch nicht. Ich habe in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht und habe mich bewusst entschieden, noch etwas abzuwarten. Einerseits drängt es mich sehr. Anderseits will ich meinen Koordinationsjob auch nicht von allzu subjektiven Eindrücken leiten lassen. Mit meinen Kollegen habe ich allerdings besprochen, eine der nächsten Sitzungen in Kiew abzuhalten. Für die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer ist es schließlich wichtig zu sehen, dass der Wiederaufbau aktiv in Angriff genommen wird und die ganze Welt dabei hilft.

411 Milliarden Dollar wird der Wiederaufbau der Ukraine Berechnungen der Weltbank zufolge bereits zum jetzigen Zeitpunkt kosten.

Halten Sie es für realistisch, die durch die EU-Sanktionen eingefrorenen russischen Vermögenswerte für den Wiederaufbau heranziehen zu können?

Putin ist der Verursacher dieses furchtbaren Krieges. Deshalb russische Vermögenswerte heranzuziehen, finde ich als Idee grundsätzlich richtig. Allerdings gibt es dabei viele Gegenargumente zu bedenken. Für die Unterstützung Afghanistans haben die USA teilweise afghanisches Vermögen eingesetzt. Das ging bei uns nicht, die Hürden in unserem Rechtssystem sind in dieser Frage höher.

Das heißt auch, dass die finanziellen Fragen des Wiederaufbaus einmal zwingend Teil eines Friedensabkommens sein müssen?

Genau. Die Unterstützung Deutschlands und des Westens soll die Ukraine ja gerade in die Lage versetzen, in Verhandlungen über einen gerechten Frieden eintreten zu können. Bei einem „Diktatfrieden“, gegen den sich Kanzler Scholz immer wieder ausspricht, würde die Forderung nach Reparationen oder finanzieller Beteiligung am Wiederaufbau doch sofort hinten runterfallen.

Von welcher finanziellen Größenordnung für den Wiederaufbau der Ukraine reden wir insgesamt?

Der Wiederaufbau kostet nach den neuesten Schätzungen der Weltbank Stand jetzt voraussichtlich 411 Milliarden Dollar. Dies entspricht dem 2,6-fachen des für 2022 erwarteten Bruttoinlandsproduktes der Ukraine. Ein Großteil der Kosten wird in den Sektoren Verkehr, Wohnen, Energie und Landwirtschaft entstehen.

Kürzlich gab es in der Ukraine einen Korruptionsskandal. Wie gehen die Geber mit der Situation um?

Die Korruption ist eine der großen Herausforderungen, die die Ukraine bereits vor dem Krieg zu bewältigen hatte und auf dem Weg nach Europa noch lösen muss. Das ist auch notwendig, um die Unterstützung in den Geberstaaten zu erhalten. Denn wenn es in unserer Bevölkerung die Vorstellung gäbe, dass da immer Leute sind, die die Hand aufhalten, dann halten wir die Hilfe für die Ukraine nicht lange durch. Insofern ist es gut, dass Präsident Selenskyj jetzt durchgegriffen hat.

Der Bundeskanzler hat die Unterstützung der Ukraine als Langzeitprojekt beschrieben. Das scheint in der deutschen Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen zu sein.

Der Wiederaufbau der Ukraine ist sicher eine Aufgabe für Generationen. Aber wir sollten uns davon nicht Bange machen lassen: Wenn wir das richtig angehen, wird die Ukraine wieder Einnahmen generieren und selbst einen Teil dieser riesigen Aufgabe schultern. Ein offenes, europäisches Land ist auch attraktiv für Investoren.

Zur Startseite