Deutschlandticket abgewählt „Ich bin selber ein bisschen erschrocken“

Mit einigen Tagen Verspätung sorgt eine Entscheidung des Stendaler Kreistages in Sachsen-Anhalt für mächtig Wirbel. Am Donnerstag kippte das Kommunalgremium die deutschlandweite Gültigkeit des 49-Euro-Tickets. Die Abgeordneten der Fraktionen CDU, FDP und Pro Altmark setzten durch, dass der Landkreis das Ticket im kommenden Jahr nicht bezuschussen wird. In den Stendals Bussen darf man deshalb voraussichtlich ab Januar 2024 nicht mehr mit dem Deutschlandticket fahren.