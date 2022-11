Tagesspiegel Plus Die China-Reise des Kanzlers : Das will Scholz bei seinem Besuch in Peking erreichen

Viele Kritiker halten den Zeitpunkt von Scholz’ China-Reise für falsch. Aber der Kanzler setzt darauf, dass China Einfluss auf Putin angesichts der russischen Nuklear-Drohung nehmen kann.