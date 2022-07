Was ist bloß los im Land der Dichter und DENKER? Und was denkt sich die Politik? Unsere Infrastruktur. Unsere Schulen. Unsere Behörden. Unsere Bürokratie.

Unvergleichlich. Ukrainische Flüchtlinge reiben sich die Augen, wie es hier zugeht, was alles nicht geht, digital nicht. Jedenfalls nicht so, wie man es von einer weltweit führenden Industrienationen erwarten würde.

Unsere Energie. Was hier demnächst alles fehlt, und dann leisten wir uns Diskussionen, ob wir uns das (Wieder-)Anfahren von Kraftwerken leisten können? Im Sommer ist gut abwiegeln.

Unsere Bahnen. Unsere Brücken. Unsere Flughäfen. Unsere Autobahnen.

Wohin man schaut, Probleme. Unzulänglichkeit. Unzufriedenheit. Wie lange soll es noch so gehen, dass so wenig läuft?

Unser Internet. Unsere Telefonie. Unsere Funklöcher. Unsere fehlende Datenbasis.

Es dauert unendlich lange aufzuzählen, was NICHT funktioniert. Wer Zeit sparen will, zähle einfach auf, was FUNKTIONIERT!

Nicht mit dem Finger der Überheblichkeit auf andere Länder zeigen. Besser ist es. sich in den vielen Ländern dieser Welt - von Norden bis Süden umzuschauen, was dort funktioniert/besser funktioniert/zukunftsfähiger ist. Von Estland bis in den Senegal.

Nur ist es so: Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt braucht eine funktionsfähige Verwaltung, eine mit Technik und Tempo, eine, die beides beherrscht und nicht von Problemen beherrscht wird – damit sie sich gegen andere Standorte durchsetzen kann.

Der stärkste Staat in Europa braucht eine Politik, die Hinauszögern verhindert und Entscheidungen vorantreibt. Von Coronabekämpfung und Ukraineunterstützung nicht zu schweigen. Verschleppen führt zu Versagen.

Soweit der Idealfall. Stattdessen: Deutschland Zauderland. Sanierungsfall Bundesrepublik. Die Faxrepublik. Und das Neuland? Wartet hinterm Horizont. Fast schon ein tröstlicher Gedanke.