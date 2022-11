Die US-Wahl als Wendepunkt für die Ukraine „Wir haben genug gezahlt. Jetzt ist Europa dran“

Die US-Kongresswahl an diesem Dienstag kann zu einem Wendepunkt im Krieg in der Ukraine werden. Die USA leisten bisher den größten Teil der Unterstützung der Ukraine mit Geld und Waffen. Prominente Republikaner verlangen, die Hilfe deutlich zu reduzieren. Europa solle das durch verstärkte Anstrengungen ausgleichen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die konservative Partei die Wahl gewinnt und den Kurswechsel durchsetzt? Wie reagiert die Ampel-Koalition auf die Forderung, einen größeren Teil der Lasten zu übernehmen?

Und wie würde sich ein Kurswechsel der USA auf die Ukraine auswirken? Unter anderem könnte der internationale Druck auf Kiew steigen, Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufzunehmen und Zugeständnisse an Russland zu machen.

Welche Rolle spielt die Ukraine im US-Wahlkampf?

Der Umfang dieser Unterstützung ist ein zentrales Thema, vor allem für die Republikaner, aber inzwischen auch für einige Demokraten. Wenn die Republikaner die Mehrheit in beiden Kongresskammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat erringen, könnte der Winter für die Ukraine noch härter werden, warnt die „Washington Post“.

Marjorie Taylor Greene, Abgeordnete aus Georgia, gehört zu den Donald Trump nahestehenden Galionsfiguren, die die Einstellung der Hilfe fordern. „Unter republikanischer Kontrolle wird kein einziger Penny mehr in die Ukraine gehen“, versprach sie bei Wahlkampfauftritten.

Der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, macht die gleiche Ansage: „Wenn die Bürger die Rezession spüren, sind sie nicht bereit, Blankoschecks für die Ukraine auszustellen.“ Dieses Lager wird unter Rückgriff auf Trumps Slogan „Make America Great Again“ auch als MAGA-Flügel bezeichnet.

So denken keineswegs alle Republikaner. Die Partei ist gespalten in ein isolationistisches Lager um Trump, das die Steuergelder im Inland ausgeben möchte, und die klassischen „Falken“, die für eine selbstbewusste Verteidigung amerikanischer Interessen rund um den Globus sowie die Eindämmung Russlands und Chinas eintreten. Der Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, tritt McCarthys Ansage scharf entgegen. „Die Biden-Regierung muss mehr tun und der Ukraine die nötigen Mittel geben, um die russische Aggression zu stoppen.“

Doch unter dem Eindruck der hohen Inflation und der drastischen Zinssteigerungen, die die Inflation dämpfen sollen, aber zu einer Rezession führen könnten, hat sich die Stimmung verschoben. Im Frühjahr, nach dem russischen Angriff, hatten die Falken den Ton angegeben. Nun dominiert das Trump-Lager die Debatte. Auch demokratische Kandidaten rücken von ihrem Präsidenten Joe Biden und seinem Kurs der Unterstützung der Ukraine ab.

Majda Ruge, Expertin des European Council on Foreign Relation (ECFR) für Nationalismus und illiberale Demokratie. © ECFR

Der Druck, die Ukrainehilfe zu reduzieren, ist die für Europa relevanteste außenpolitische Folge der US-Wahl, analysiert Majda Ruge, Expertin für Nationalismus und illiberale Demokratien beim European Council on Foreign Relation (ECFR). „Das Parlament kontrolliert das Budget.“

Was erwarten die USA von Deutschland und Europa?

„Die USA werden größeren Druck auf die Verbündeten in Europa ausüben, die finanzielle und militärische Hilfe für die Ukraine massiv zu erhöhen“, erwartet Expertin Ruge. Ein Senat mit republikanischer Mehrheit werde zwar kooperativer agieren als ein republikanisch dominiertes Repräsentantenhaus. „Aber auch im Senat verschieben sich der Ton und die Stimmung.“

Vier moderate republikanische Senatoren, die bisher die überparteiliche Unterstützung für die Ukraine organisiert haben, scheiden aus. An ihre Stelle treten wahrscheinlich Trump-nahe Senatoren.

Der republikanische Senatskandidat in Ohio, J. D. Vance, sagte im Wahlkampf unverblümt: „Wir haben der Ukraine genug Geld gegeben. Die Europäer müssen mehr tun. Und das passiert am ehesten, wenn sie wissen, dass die USA nicht weiter die Rechnung zahlen.“

Wie reagiert die Bundesregierung?

Die Aussicht auf einen Wahlsieg der Republikaner löst diesseits des Atlantiks massive Befürchtungen aus. „Regierungen in europäischen Ländern fürchten einen Durchmarsch der Republikaner bei dieser Wahl. Und als Folge, dass die Handlungsfähigkeit des Präsidenten massiv eingeschränkt wird, wenn das Repräsentantenhaus verloren geht“, sagt Nicole Deitelhoff, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK).

Nicole Deitelhoff, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK). © HSFK

Dagegen rät Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, zu Gelassenheit. „Sollte es zu einer Mehrheit der Republikaner in beiden Häusern kommen, gehe ich davon aus, dass die Biden-Regierung sich ab Januar auf eine Vielzahl kritischer Fragen einstellen und sich mit Kritik aus den Reihen der Republikaner auseinandersetzen muss“, sagt der Politikwissenschaftler. Er fügt hinzu: „Das könnte durchaus heilsam sein.“

Krause erwartet nicht, „dass die Hilfe der USA für die Ukraine eingestellt oder massiv heruntergefahren wird“. Dazu werde das Gewicht der „Make America Great Again“-Republikaner nicht groß genug sein, sagt er voraus.

Dr. Joachim Krause Der Politikwissenschaftler ist Direktor des Kieler Instituts für Sicherheitspolitik. © PR / Foto: Uni Kiel/PR

Umstritten in den USA ist, welche Art von Unterstützung ein Präsident nur mit Zustimmung des Kongresses und welcher er allein in Gang setzen kann. Direkte Finanzhilfen unterliegen dem Budgetrecht des Kongresses. Falls der Präsident US-Truppen entsenden möchte, ist er an die Auflagen des „War Power Act“ gebunden und müsste nach 60 Tagen die Zustimmung des Parlaments einholen oder die Truppen zurückziehen. Joe Biden hat jedoch betont, dass er eine Verwicklung von US-Soldaten nicht zulassen möchte. Eine graue Zone sind Waffenlieferungen aus den Beständen der US-Streikräfte.

In einer Einschätzung sind die beiden Wissenschaftler einig: „Sollten die USA als Hilfeleister für die Ukrainer ausfallen, könnten die Europäer diese Lücke nicht ausfüllen“, meint Krause.

Seine Kollegin Deitelhoff sieht das ähnlich. „Generell gilt: Einen Ausfall der langfristigen massiven militärischen und finanziellen Unterstützung der Ukraine durch die USA könnten Deutschland und andere EU-Länder nicht kompensieren, dazu sind unsere Möglichkeiten zu begrenzt, selbst wenn der politische Wille gegeben wäre.“

Muss die Ukraine nun Zugeständnisse machen?

Von den militärischen und ökonomischen Kräfteverhältnissen her ist Russland der Ukraine überlegen. Das angegriffene Land konnte der Aggression nur dank der umfassenden finanziellen und militärischen Hilfe der USA und Europas standhalten. Der Umfang dieser Unterstützung ist damit zugleich der Hebel, mit dem der Westen Kiew zwingen kann, Verhandlungen über einen Waffenstillstand zuzustimmen.

Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz haben öffentlich mehrfach erklärt, dass diese Frage allein von der Ukraine entschieden werde. Das Land werde so lange alle nötige Hilfe erhalten, wie es das wünsche. Niemand werde Druck ausüben, dass die Ukraine Zugeständnisse an Russland mache, die sie eigentlich ablehne.

Doch hinter den Kulissen hat die Regierung Biden Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgefordert, sich für Verhandlungen offen zu zeigen. Dies wäre eine Abkehr von der bisherigen Haltung. Kiew macht Gespräche mit der russischen Seite davon abhängig, dass Wladimir Putin nicht mehr an der Macht ist.

Auch in Deutschland ist angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Sanktionspolitik immer öfter die Forderung zu hören, es müsse stärker an einer diplomatischen Lösung gearbeitet werden. Es ist allerdings nicht zu erkennen, wie denkbare Kompromisse aussehen können. Russland möchte zumindest einen Teil der besetzten Gebiete behalten. Die Ukraine besteht darauf, dass das gesamte Staatsgebiet wieder unter Kiews Kontrolle kommt.

