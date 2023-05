Drei Heizungsmonteure aus dem Bundestag Diese Abgeordneten sollen das Gebäudeenergiegesetz retten

Am Ende einer turbulenten Woche scheint es doch noch Bewegung zu geben bei dem Heizungsgesetz, um das die Ampel-Koalition so lange so heftig gestritten hat. Er wolle das Gesetz besser machen, kündigt Wirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag an und macht mehrere konkrete Vorschläge. Es ist ein Gesprächsangebot in Richtung der FDP, die sein Gesetz zuletzt kritisiert und blockiert hatte.