Drei Tage in Brandenburg Wo Steinmeiers Kaffeetafel-Strategie an ihre Grenzen stößt

Es wird ungemütlich an der Kaffeetafel. „Wer profitiert von diesem ganzen Krieg?“, fragt Roland Schulz. Früher hat er in der Kohleförderung gearbeitet, heute ist er Qualitätsprüfer in der Automobilindustrie. „Die USA kurbeln ihre Wirtschaft an. Die werden ihre Waffen los“, sagt Schulz aufgebracht. „Unsere Wirtschaft in Westeuropa ist doch nicht mehr konkurrenzfähig! Wir sind aus dem Rennen durch die Energiepreise.“