Ein Konzept, erstellt von einer Arbeitsgruppe des Robert-Koch-Instituts (RKI), sieht ein neues, dreistufiges Corona-Warnsystem vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird es neben weiteren Kennwerten weiterhin geben. Neben der Inzidenz sollen künftig der Anteil schwer Erkrankter und die Belegung der Intensivstationen mit einbezogen werden. Außerdem beinhaltet das Konzept Vorschläge, was sich bei den verschiedenen Warnstufen ändern kann.

Eine Einigung, weitere Indikatoren hinzuzunehmen, konnte auch auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Dienstag nicht erzielt werden. Dabei sei das Konzept des RKI den politisch Verantwortlichen schon seit Ende Juli bekannt, berichtet „Business Insider“.

Das sind die wichtigsten Vereinbarungen von Bund und Ländern:

Der negative Corona-Test : Ungeimpfte sollen ab 23. August Zugang zur Gastronomie oder kulturellen Veranstaltungen nur noch mit negativem Testergebnis erhalten.

: Ungeimpfte sollen ab 23. August Zugang zur Gastronomie oder kulturellen Veranstaltungen nur noch mit negativem Testergebnis erhalten. Die 3G-Regelung : Zutritt zu Veranstaltungen im Innern oder Einrichtungen soll nur für geimpfte, genesene oder getestete Menschen möglich sein.

: Zutritt zu Veranstaltungen im Innern oder Einrichtungen soll nur für geimpfte, genesene oder getestete Menschen möglich sein. Die kostenlosen Tests : Gratistests sollen ab 11. Oktober nicht mehr zur Verfügung stehen. Ungeimpfte müssten dann für Coronatests bezahlen.

: Gratistests sollen ab 11. Oktober nicht mehr zur Verfügung stehen. Ungeimpfte müssten dann für Coronatests bezahlen. Die pandemische Lage: Die Regelungen mit Sonderdurchgriffsrechten soll über den September hinaus vom Bundestag verlängert werden.

So sollen laut neuem RKI-Konzept mit den drei Kenngrößen „die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen einer vierten Infektionswelle der Covid-19-Pandemie so weit wie möglich eingedämmt werden“. Ausschlaggebend sein, soll weiterhin die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fälle pro 100.000 Einwohner. Im RKI-Papier wird die Kenngröße als „Seismograf der Ausbreitungsgeschwindigkeit“ bezeichnet.

Zusätzlich soll eine Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz mit aufgeführt werden. Dieser Wert wird als „Schutzwert für die Krankheitslast“ bezeichnet. Der dritte Wert bezieht sich auf den Anteil der Corona-Erkrankten an der Intensivstationen-Kapazität und wird als „Belastungswert für die Auslastung des Gesundheitssystems“ bezeichnet.

Diese drei Kenngrößen werden kombiniert und ergeben je nach Wert eine Warnstufe, für die dann jeweils unterschiedliche Vorschläge an Maßnahmen gemacht werden.

Indikatoren und Warnstufen in Vorbereitung auf den Herbst/Winter 2021/22

Indikatoren Warnstufe 1 Warnstufe 2 Warnstufe 3 Seismograf 35-100 101-200 >=200 Schutzwert 4-6 7-12 >12 Belastungswert <6 6-12 >12 Gut kontrollierbare Einzelfälle, lokal

und zeitlich begrenzte kleinere

Ausbrüche, Containment Ausbrüche in einzelnen Settings

nehmen zu, vermehrte

Übertragungen im privaten

Umfeld, Containment und

Protektion diffuses Geschehen, Ausbrüche in

zahlreichen Settings oder flächenhaft,

hohe Übertragungsrate im privaten

Umfeld, Protektion

Ein Wechsel von Stufe zu Stufe erfolgt laut RKI-Papier dann, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren die Warnstufe für mehr als fünf Werktage (Montag bis Samstag) überschreiten. Hierbei sei es unerheblich, welche beiden Indikatoren während der fünf Tagen überschritten sind.

Das heißt auch, dass ein Wechsel zwischen einzelnen überschrittenen Indikatoren während des fünf Tageszeitraumes möglich ist. Wird jedoch an einem Tag nur ein Indikator überschritten, beginn der Fünf-Tageszeitraum von Neuem, heißt es.

Im Konzept schreiben die Autoren, dass „erst wenn bei zwei der drei Indikatoren die Kriterien für die jeweilige nächste Stufe erfüllt sind, sollten die entsprechenden Maßnahmen ergriffen oder – bei Rückstufung - gelockert werden“.

Warnstufe 3 würde also gelten, wenn die Inzidenz bei über 200 steht, es mehr als zwölf Schwerkranke pro 100.000 Einwohner gibt oder ein Anteil von mehr als zwölf Prozent an Corona-Erkrankter an der Intensivstation-Kapazität vorliegen.

In der Folge würden laut Konzept wieder strengere Schutzkonzepte in Kraft treten und die Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. So würde beispielweise anstelle von „3G“ wieder „2G“ gelten.

Heißt: Ungeimpfte getestete Personen dürften sich unter anderem nicht mehr im Innenbereich von Restaurants aufhalten dürfen. Bei Warnstufe 2 würde demnach noch die „3-G-Regel“ gelten. Doch auch hier müssten die Kontakte erstmals reduziert werden.