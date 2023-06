Durchbruch beim Bundeshaushalt 2024 naht Wie die Ampel ihren Etatstreit beendet

Christian Lindner ist jetzt zufrieden. Er hat eine große Leistung hinter sich. Jedenfalls vermittelte er das der Öffentlichkeit mit Blick auf den noch immer unbekannten Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 am Wochenende in der „Süddeutschen Zeitung“. Es seien die schwierigsten Etatberatungen seit 2010 gewesen, sagte der Bundesfinanzminister über die vergangenen Wochen und Monate.

Damals war die FDP zuletzt in der Regierung gewesen, ein schwarz-gelbes Zwischenspiel nach der Bundestagswahl 2009. Die Freien Demokraten hatten elf Jahre auf eine Regierungsbeteiligung warten müssen und brannten vor Ehrgeiz. Der zielte nicht zuletzt auf die Etatpolitik, erstmals wurde die neue Schuldenbremse angewendet, es ging um einen Sparhaushalt. Der wurde, auch dank guter Steuereinnahmen, dann auch beschlossen.

2013 flog die FDP bekanntlich aus dem Bundestag, nur 4,8 Prozent der Stimmen hatte sie erreicht. Acht Jahre hat sie warten müssen, bis sie nun in der Koalition mit SPD und Grünen wieder mitregieren kann. Der Ehrgeiz ist geblieben, er richtet sich wieder auf die Haushaltspolitik, der Unterschied zu damals ist, dass die FDP heute das Finanzministerium besetzt hat. Es dürfe nicht die verlängerte Werkbank des Kanzleramtes sein, hat Lindner 2017 während der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen gesagt. Sondern eher fachliches Korrektiv.

Wir legen den Haushalt wie angekündigt vor der Sommerpause vor. Christian Lindner, Bundesfinanzminister

Am kommenden Mittwoch hätte der Etatentwurf nach der ursprünglichen Planung im Kabinett beschlossen werden sollen. Nun wird es wohl der 5. Juli werden. Dass das klappt, war vor nicht allzu langer Zeit nicht sicher. Dass es jetzt wohl vor der Sommerpause einen Entwurf geben wird (Lindner ist nach eigener Aussage mit den Gesprächen mit den Kabinettskollegen durch), hat auch damit zu tun, dass sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) in die Etatverhandlungen der Ressorts eingeschaltet hat.

Ob auf Bitten Lindners oder aus eigenem Antrieb, weil die Etat-Baustelle partout nicht vorankam – das zweite originäre Ampel-Zahlenwerk ist nun im Zusammenwirken von Kanzleramt und Finanzministerium durchgeboxt worden.

Zu Beginn des Etatverfahrens im Januar hatte Lindner angekündigt, wie in den Vorjahren ein „Eckwerteverfahren“ durchzuführen. Im März musste er mitteilen, auf Eckwerte, also verbindliche Rahmendaten für Gesamt- und Einzeletats, zu verzichten. Er wollte dann in Detailverhandlungen mit den widerspenstigen Kabinettskollegen gehen, die höhere Ausgabenwünsche hatten, als er ihnen zugestehen wollte. Das Zusammenwirken mit Scholz führte dann wieder zu vorgegebenen fixen Obergrenzen der einzelnen Etats, also zu Eckwerten.

Bleibt es bei 424 Milliarden Euro?

Öffentlich bekannt sind diese weiterhin nicht. In der Finanzplanung aus dem Vorjahr steht ein Volumen von knapp 424 Milliarden Euro. Das sind deutlich weniger als in den Krisenetats der Jahre 2022 (496 Milliarden) und 2023 (445 Milliarden). Lindner will auf jeden Fall die Schuldenbremse wieder einhalten – und er will, wie schon 2010, wieder sparen. Mit der Union ging das damals, auch dank der guten Konjunktur.

In diesem Jahr ist die Wirtschaftslage heikel bis unwägbar, und dass allein wegen der Inflation die Einnahmen steigen, hilft nur wenig, weil auch für den Staat einiges teurer werden wird im kommenden Jahr. Sicher ist nur, dass der Ampel der Ausgleich ihrer bisherigen Etats nur gelang, weil sie das Rücklagenpolster aus den Überschussjahren – fast 50 Milliarden Euro – praktisch aufgebraucht hat.

Ohne höhere Steuern und Schulden

Für Mehrausgaben bleiben der Koalition nur drei Möglichkeiten: höhere Steuern, mehr Schulden und das Prinzip Hoffnung, dass eine bessere Konjunktur ein Steuerplus erzeugt. Es waren vor allem die Grünen, die im Februar das Eckwerteverfahren in Zweifel gezogen hatten und Einnahmeverbesserungen anmahnten, die sich daran klammerten. Aber mehr Schulden und höhere Steuern will Lindner nicht, und Scholz steht da hinter ihm (wenn auch nicht die ganze SPD). Und die Steuerschätzung ergab im Mai nichts Hoffnungsvolles.

Zwei FDP-Ressorts bluten

Mit der Einigung im Streit um das Heizungsgesetz scheint nun aber auch ein Durchbruch beim Etat möglich geworden zu sein. Ein Preis dafür könnte gewesen sein, dass zwei FDP-Ressorts beim Einsparen ganz vorn stehen: das von Volker Wissing geleitete Verkehrsministerium und das Bildungsministerium von Bettina Stark-Watzinger.

Zusammen sollen sie anderthalb Milliarden Euro weniger ausgeben, alles disponible Mittel, die nicht gesetzlich gebunden sind. Die Minister der Grünen und der SPD müssen nach dem Schlüssel, der angewendet wird, weniger zusammenkratzen – auch weil das Verteidigungsministerium bei der Sparaktion weitgehend ausgenommen wurde.

Was Lindner selber drauflegt, aus seinem Sprengel, ist unklar. Im Interview mit der „Süddeutschen“ verwies er wieder auf die hohe Last durch gestiegene Zinsen auf Staatsanleihen. 36 Milliarden Euro muss er nach eigener Rechnung dafür aufbringen, fast das Zehnfache wie noch in der Nullzinsphase, die im vorigen Jahre abrupt endete.

Aber die Summe müsste gar nicht so hoch sein. Lindner könnte auch anders. Denn einen Teil seiner Kredite nimmt der Bund über das Aufstocken älterer Anleihen auf, die einen sehr geringen Zinskupon haben und damit am Markt nicht mehr ohne Kaufabschläge beim Kurs angeboten werden können. Diese Abschläge aber verbucht Lindner auf einen Schlag, statt sie wie Zinszahlungen über mehrere Jahre zu strecken. Zumindest einen Teil des Lochs, das zuletzt zu stopfen war (die Rede ist von 20 Milliarden Euro), hätte er so füllen können.