Humor haben, ist das eine. Humor als politischer Kommentator nicht zu verlieren und zynisch zu werden das andere. Klaus Stuttmann hat es geschafft – über Jahrzehnte. Er bringt uns zum Lachen oder mahnt uns mit seinem sozialen Gewissen. Mit seinem unverwechselbaren Strich prägt er die tägliche Meinungsseite des Tagesspiegel.

Die Abonnentinnen und Abonnenten kommen in Scharen, wenn er den Jahresband seiner Karikaturen im Haus vorstellt. Sie verfolgen staunend, wie er mit wenigen Strichen, die er auf seinem Tablet hinzufügt oder überdeckt, Konservative in Sozis verwandelt.

Klaus Stuttmann ist modern, in der Technik und im Stil. Und ist sich dabei zeitlos treu geblieben. Er lebte schon in den 1970er Jahren als Schwabe in Kreuzberg, als das noch nicht „in“ war. Klaus Stuttmann war immer links, aber ohne ideologische Blindheit. Er liebt die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Widersprüchen politischer Haltungen.

Das hat mich angezogen, als er noch einer von mehreren Karikaturisten beim Tagesspiegel war, und ich – damals Leiter der Meinungsredaktion – ihn 2003 überzeugen konnte, täglich für uns zu zeichnen.

Was ihn durchaus amüsierte. So selten, wie wir einer Meinung sind. Nicht nur für mich ist er unter vielen Guten einfach der Beste. Man schätzt es, sich von ihm provozieren zu lassen. Sein Talent, ohne viele Worte Dinge auf den Punkt zu bringen, macht einen „Wortkommentator“ neidisch. Er ist vielfach ausgezeichnet, seine Werke schmücken Ausstellungen. Nur in diesem Sinne ist er „museumsreif“. Happy Birthday!