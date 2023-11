Eine Notlage – aber welche? Wie es in der Ampel-Haushaltskrise weitergehen könnte

Was tun nach dem Urteilsschock aus Karlsruhe? Die Frage ist der Grund, warum am Dienstag eine sehr kurzfristig anberaumten Anhörung von Sachverständigen zum weiteren Umgang mit dem Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse vom Mittwoch voriger Woche stattfand. Die Ampelkoalition ist sich weiterhin nicht sicher, was die Folgen des Urteils sind.

Aber sie ist entschlossen, den Etat für 2024 recht zügig im Bundestag zu beschließen. Unterstützung von Professoren ist da hilfreich – allerdings ergeben solche Anhörungen immer auch Gegenmeinungen.

Das Anliegen von SPD, Grünen und FDP, an diesem Donnerstag schon den nächsten Etat im Haushaltsausschuss beschließen zu lassen und im Plenum des Bundestags dann in der kommenden Woche abzustimmen, haben zwei Wissenschaftler unterstützt – der von der SPD geladene Ökonom Jens Südekum und der von den Grünen Jurist Henning Tappe.

Eine politische Notlage kennt das Grundgesetz nicht. Christian Haase, CDU-Haushaltspolitiker

Demnach kann der Etat für 2024 schnell verabschiedet werden, weil das aus dem Urteil resultierende Problem der Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds auch später geklärt werden könne. Kurz gefasst lautet die Lösung: Jetzt Beschluss eines neuen Etats, der dann über einen Nachtragshaushalt im kommenden Jahr noch angepasst werden kann.

Die Widerrede hat der Verfassungsrechtler Hanno Kube gehalten, von der Union geladen, für die er schon die erfolgreiche Klageschrift in Karlsruhe mitverfasst hatte. Er ist der Meinung, dass der Etat 2024 nicht beschlussreif sei, so lange nicht geklärt ist, welche Folgen das Urteil für diesen Haushalt wirklich hat. Hier gebe es noch einigen Prüfungs- und Beratungsbedarf, und darauf habe das Parlament einen Anspruch.

So ist laut Kube unklar, wie der KTF finanziert werde, welche neue Buchungstechnik für Sondervermögen gelte, nachdem Karlsruhe die geltende verworfen hat, und wie die Lage beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ist. Zudem stehe die Verfassungsmäßigkeit des Etats für 2023 infrage, und der sei schließlich die Basis auch für den nächsten Etat.

Ampel will zügigen Etat 2024

Aber die Ampel will zügig verabschieden – und auch das Problem der möglichen Verfassungswidrigkeit des laufenden Etats schnell aus dem Weg räumen. Das Mittel dazu soll offenbar die abermalige Erklärung einer Notlage nach der Schuldenregel im Grundgesetz sein.

Denn mit der von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon am Montag eingestandenen Tatsache, dass die Finanzierung des WSF ähnlich angelegt war wie die des KTF (und damit verfassungswidrig ist), hat die Koalition 2023 deutlich mehr Kredite aufgenommen als nach der Schuldenbremse erlaubt ist. Nur in Notlagen wie der Pandemie oder der Energiekrise infolge des Ukrainekriegs ist das möglich. Laut Grundgesetz dürfen Notlagen erklärt werden.

Nachtragsetat für 2023?

Und das scheint der Weg zu sein, in Verbindung mit einem Nachtragsetat für 2023. Auch Kube hält diesen Weg für möglich. Allerdings ist die Erklärung einer Notlage schon nach dem Grundgesetz nicht ganz einfach, und nach der Karlsruher Entscheidung ist es noch schwieriger geworden. Denn die Richter verlangten, dass die Ursachen der Erklärung sehr gründlich dargelegt werden müssten – je weiter das auslösende Ereignis zurückliegt, desto ausführlicher.

Laut Grundgesetz – im Artikel 115 – ist eine Überschreitung der Schuldendeckelung bei Naturkatastrophen möglich und in „außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“. Für die Erklärung der Notlage reicht die einfache Mehrheit, in der Pandemie 2020/21 und nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 wurde diese Ausnahmeklausel genutzt.

Begründung aus dem Vorjahr?

Aber welche Notlagenbegründung wäre angemessen? Eine politische Notlage kenne das Grundgesetz nicht, sagte der CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase am Dienstag ironisch mit Blick auf die Koalition. In der Anhörung schälten sich zwei Möglichkeiten heraus.

Zum einen könnte die Ampel die Notlagenbegründung aus dem Vorjahr nochmals anwenden – also Energiekrise mit hohen Preisen und deren Folgen. Damit könnten die verfassungswidrig aufgenommenen WSF-Kredite nachträglich gerechtfertigt werden. Kube sagte, das sei grundsätzlich nicht ausgeschlossen, aber es müsse genau begründet werden.

Die andere Variante läuft auf eine neue Notlage hinaus, die sozusagen eine allgemeine wirtschaftspolitische Krise Deutschlands zur Begründung nähme. Denn der „Klimanotstand“ scheidet aus, weil die Bewältigung der seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten erkennbaren Klimakrise eine Daueraufgabe der Politik ist und über kurzfristige Krisenmaßnahmen hinausgeht.

Der wirtschaftliche Notstand wäre das Ergebnis einer Kette von ökonomischen Schocks der vergangenen Jahre, wie es in der Anhörung die Ökonomen Berthold Wigger und Michael Hüther formulierten. Mit einer angespannten Wirtschaftslage und deshalb notwendigen Zukunftsinvestitionen hatte am Montag schon Habeck argumentiert. Hüther verwies darauf, dass sich Deutschland schon seit 2018 in einer „rezessiven Entwicklung“ befinde und dass es einen großen Investitionsrückstand in der Infrastruktur gebe (die der Ökonom Jens Südekum auf bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr bezifferte).

Aber dann stellen sich wieder Fragen, und zwar über die zeitliche Distanz zum auslösenden Ereignis hinaus. Ist eine Wachstumsschwäche Deutschlands, und darum ginge es, eine akute Notlage oder ein längerfristiger Zustand, der durch Pandemie und Energiekrise zwar verstärkt, aber nicht bewirkt wurde? Und wäre das nicht eher eine andere Daueraufgabe?