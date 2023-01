Klimaforscherin Friederike Otto „Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, das Schlimme zu verhindern.“

Frau Otto, seit Jahren erforschen Sie Hitzewellen, Dürren, Überflutungen. Warum ist es so wichtig, den Zusammenhang dieser Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel nachweisen zu können?

Vor zehn Jahren wurde auch schon bei jeder Hitzewelle, bei jeder Überschwemmung gefragt: Ist das noch normales Wetter oder schon der Klimawandel? Sehr viele Leute hatten dazu eine Meinung. Die Wissenschaftscommunity äußerte sich gar nicht oder nur sehr vage im Sinne von „das würde zur Entwicklung passen, die wir erwarten würden“. Mein Kollege Geert Jan van Oldenborgh und ich beschlossen damals: Das muss sich ändern. Solange die wissenschaftliche Gemeinschaft zu konkreten Wetterereignissen schweigt, werden wir als Gesellschaft nicht verstehen, was der Klimawandel tatsächlich für uns bedeutet.

2014 gründeten Sie mit van Oldenborgh und Kollegen in den USA die World Weather Attribution Initiative. Was tut die?

Wir dachten, es kann nicht sein, dass sich gerade die Wissenschaftler:innen aus der öffentlichen Debatte raushalten und hinter Zukunftsprojektionen verstecken, statt die Konsequenzen des Klimawandels zu benennen, gerade auch die bereits sichtbaren Folgen. Das Ziel der World Weather Attribution ist es deshalb, möglichst schnell nachzuweisen, wann und wie sehr der Klimawandel zu extremen Wetterlagen beiträgt. Dafür haben wir Methoden entwickelt, mit denen man klar einzelne Zyklone oder Dürren dem Klimawandel zuordnen kann.

Warum müssen Sie besonders schnell sein?

Weil sich das Aufmerksamkeitsfenster der Öffentlichkeit nach solchen Ereignissen rapide wieder schließt. In normalen wissenschaftlichen Zeitskalen braucht man vielleicht sechs Monate, um eine Studie anzufertigen, dann reicht man das Manuskript bei einem wissenschaftlichen Journal ein, und es dauert noch mal ein Jahr, bis es erscheint. Dann ist die Diskussion in der Gesellschaft längst weiter.

Und wann entscheiden Sie, diese Hitzewelle schauen wir uns jetzt genauer an?

Am Anfang war das oft eine Gefühlsentscheidung. Inzwischen haben wir den Prozess formalisiert, das begann noch mit Geert Jan zusammen, der im Oktober 2021 verstorben ist. Gemeinsam mit Kollegen vom Roten Kreuz haben wir Kriterien entwickelt, wann wir eine Studie über ein Extremereignis in Betracht ziehen. Wenn zum Beispiel bei einer Überschwemmung 100 oder mehr Menschen gestorben sind, wenn mehr als eine Million Menschen oder mehr als die Hälfte der Bevölkerung eines Landes davon betroffen sind, dann kriegen wir einen sogenannten Trigger. In unserem Leitungsteam besprechen wir einmal in der Woche die Trigger der vergangenen sieben Tage. Im Moment kommen so zwei bis drei pro Woche rein, im Sommer waren es oft über 20.

Wie verändert denn der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für extremes Wetter?

Der Klimawandel kann sowohl die Häufigkeit also auch die Stärke eines Wetterereignisses beeinflussen.

Und wie funktioniert das?

Das ist Physik. Zum einen wirkt der thermodynamische Effekt. Dadurch, dass wir mehr Treibhausgase in die Atmosphäre blasen, wird diese als Ganzes wärmer. Im globalen Durchschnitt erwartet man deshalb mehr Hitzewellen, weniger Kältewellen. Weil eine warme Atmosphäre mehr Wasserdampf halten kann, der irgendwann wieder abregnen muss, gibt es, auch wieder im globalen Durchschnitt, mehr Starkregenfälle.

Zum anderen wirkt aber noch ein zweiter Effekt, der sogenannte dynamische Effekt. Und dem haben wir es zu verdanken, dass sich die Wetterereignisse regional ganz unterschiedlich entwickeln. Durch die veränderte Zusammensetzung der Atmosphäre ändert sich auch, wie Wettersysteme entstehen und wohin sie wandern. Deshalb können wir in einer bestimmten Region zu einer bestimmten Jahreszeit auch deutlich weniger Niederschläge erleben als ohne Klimawandel.

Die globale Durchschnittstemperatur ist bisher um 1,2 Grad gestiegen im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Aber tatsächlich ist es teilweise schon viel, viel wärmer. Woran liegt das?

Einmal liegt das am Unterschied zwischen Wasser und Land. Die globale Durchschnittstemperatur bezieht sich auf die Erwärmung der Atmosphäre über Ozean und Land. Luft über Wasser erwärmt sich aber deutlich langsamer. Deshalb ist schon mal auf den bewohnten Kontinenten die Erwärmung stärker als 1,2 Grad.

Aber es gibt noch viele andere Effekte aufgrund der Wechselwirkung der Erwärmung und des dynamischen Effektes. Mancherorts entstehen zum Beispiel mehr Hochdruckgebiete, im Sommer führt das zu besonders hohen Temperaturen. Die wiederum trocknen die Böden schneller aus, und über trockenen Böden steigen die Temperaturen nochmal schneller als über nassen Böden.

Der vergangene Sommer in Europa war sehr trocken und der heißeste, seit wir Temperaturdaten aufschreiben. Lag das am Klimawandel?

Der Klimawandel hat eine große Rolle gespielt. Mit einer solchen Dürre in West- und Zentraleuropa, die besonders die Landwirtschaft betroffen hat, weil die Böden so stark ausgetrocknet sind, müssen wir aufgrund des Klimawandels heute schon drei bis viermal häufiger rechnen. Wir leben in Westeuropa in einem echten Hotspot, was die Erwärmung betrifft. Bei unserer heutigen globalen Durchschnittstemperatur müssen wir mit einer solchen Dürre ungefähr alle 20 Jahre rechnen. Das heißt, jedes Jahr liegt die Chance bei fünf Prozent, dass ein solches Ereignis auftritt. Ohne den Klimawandel würden wir eine solche Dürre einmal in 80 Jahren erwarten.

Im Moment pusten wir aber immer weiter CO₂ in die Atmosphäre und heizen das Klima weiter an. Was würde das für Extremwetterereignisse bedeuten, wenn sich die Durchschnittstemperatur tatsächlich auf knapp unter drei Grad erhitzen sollte?

Die schlechte Nachricht ist: Mit jedem Zehntel Grad, dass die Mitteltemperatur steigt, werden die Extreme schlimmer. Bei 1,5 Grad Erderwärmung sind Hitzewellen, Starkniederschläge, Dürren stärker als bei 1,4 Grad, und sie sind weniger stark als bei 1,6 Grad. Bei 3 Grad Erderwärmung wäre der Klimawandel, gerade was Hitzewellen angeht, ein absoluter Gamechanger. Wir würden unsere Sommer in Europa überhaupt nicht wiedererkennen und in vielen anderen Teilen der Welt auch nicht. Das hätte dramatische Konsequenzen für unsere Art zu leben.

Die gute Nachricht ist: Beim Extremwetter gibt es zumindest keine bisher bekannten Kippelemente. Das heißt, es gibt beim Wetter keine selbstverstärkenden Effekte. Wenn die Temperaturen nicht weiter steigen, wird es auch nicht noch extremer. Es lohnt sich also, für jedes Zehntel Grad zu kämpfen.

Wenn Sie solche Szenarien durchrechnen, können Sie nachts noch gut schlafen?

Ich glaube, manche Menschen, die nicht so im Thema drin sind wie ich, befürchten, wenn wir die 1,5-Grad-Grenze überschreiten, sei das so, als würde ein Asteroid auf die Erde fallen und das Leben ist zu Ende. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, das Schlimme zu verhindern. Natürlich ist es entscheidend, die CO₂-Emissionen weltweit auf Nettonull zu bringen. Aber wir können auch durch Anpassung unsere Verletzlichkeit gegenüber Hitze, Flut oder Dürre verringern, damit die Konsequenzen für Menschen und Ökosysteme nicht ganz so dramatisch sind. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten bis hinunter in die einzelne Gemeinde. Mir persönlich hilft vor allem, konkret an dem Thema Klima zu arbeiten und damit vielleicht einen Beitrag zu leisten, dass wir als Gesellschaft schneller handeln.

Der Hotspot der Klimabewegung in Deutschland liegt gerade im rheinischen Dorf Lützerath, Menschen protestieren gegen dessen Abriss und den Abbau von Millionen Tonnen Kohle darunter. Was wäre der Unterschied für das Klima, wenn diese Kohle in der Erde bliebe?

Braunkohle ist der klimaschädlichste fossile Energieträger. In einem der reichsten Länder der Welt mit einer grünen Regierung Braunkohle abzubauen und zu verbrennen ist fatal für die globalen Klimaziele. Niemand braucht diese Kohle, die Argumente, es ginge um Energiesicherheit, sind nicht haltbar. Lützerath zeigt, dass wir nach wie vor von der fossilen Lobby regiert werden. Und dass ein echter Systemwechsel, was unter anderem Energiegewinnung angeht, nicht angestrebt, sondern wie bisher zukünftigen Generationen als Aufgabe zugeschoben wird. Deutschland hat Verantwortung für seine Bürger und die der Welt, vor der es sich gerade spektakulär drückt. Lützerath ist ein Symbol, aber eins mit dramatischen Konsequenzen für die ganze Welt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler organisieren inzwischen als „Scientist Rebellion“ Protestaktionen, um darauf aufmerksam zu machen, dass zu wenig gegen den Klimawandel getan wird. Würden Sie sich an eine Bankfiliale ketten, um gegen Geld für fossile Projekte zu protestieren?

Ich könnte es mir vorstellen, ich halte es für ein absolut legitimes Mittel. Die Plattform, die ich mit World Weather Attribution mit aufgebaut habe, ist für mich persönlich aber effektiver. Hier habe ich einen Zugang zu den Medien und kann unter anderem erklären, warum das richtig und wichtig ist, was diese Wissenschaftler:innen machen.

Wie geht das, einerseits die Folgen des Klimawandels nicht zu verharmlosen, und andererseits keine Weltuntergangsstimmung zu verbreiten?

Es stimmt einfach nicht, dass man nichts mehr ändern kann. Natürlich können wir die Zeit nicht zurückdrehen und die Temperatur auch nicht. Wir haben viel verloren, es sind schon viele Menschen aufgrund des Klimawandels gestorben, Ökosysteme sind kaputtgegangen. Selbst wenn wir jetzt sofort damit aufhören würden, fossile Brennstoffe zu verbrennen, könnten wir uns nicht an alle Folgen des Klimawandels anpassen. Aber in meiner Arbeit sehe ich jeden Tag, wie viele Schäden und Verluste wir durch die Klimakrise aufgrund unserer Verletzlichkeit erleiden. Und da können wir lokal und global noch ganz viel tun, um unsere Lage zu verbessern.

Woran fehlt es denn dann?

Am Willen, von diesem Narrativ wegzukommen, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe das tollste aller Leben ist. Dabei würde, wenn wir unser Energiesystem ändern würden, ja nicht nur das Klima geschützt. Menschen würden gesünder, Städte lebenswerter, und so weiter. Dass wir das als Gesamtgesellschaft bisher nicht sehen, ist das größte Problem, das wir im Moment haben.

