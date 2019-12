Papst Franziskus verschärft die Gangart beim Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche. Dazu schaffte er das „päpstliche Geheimnis“ im Fall von Missbrauch durch Priester ab, teilte der Vatikan am Dienstag mit. Die Maßnahme führt nach Angaben der Vatikanischen Medienplattform Vaticannews dazu, dass Aussagen in Kirchenprozessen auch an zivile Behörden gehen.

Das neue Gesetz gebe katholischen Bistümern beispielsweise die Möglichkeit, ihre Unterlagen zu sexuellem Missbrauch der staatlichen Justiz zur Verfügung zu stellen, sagte der Erzbischof von Malta und einer der engsten Papst-Berater beim Thema Missbrauch, Charles Scicluna. Dies bedeute nicht, dass alle Akten öffentlich würden. So betone die betreffende Instruktion auch das Recht aller Beteiligten auf Wahrung des guten Rufs, ihres Ansehens und ihrer Privatsphäre.

Bei einem internationalen Kinderschutzgipfel im Vatikan im vergangenen Februar sei über die Geheimhaltungsauflage als „Behinderung einer berechtigten Information der Opfer und der Allgemeinheit“ gesprochen worden, sagte der Kirchenrechtler. Mitteilungen seien blockiert worden, weil das „päpstliche Geheimnis“ die höchste Geheimhaltungsstufe im kirchlichen Recht darstelle. Die Änderung nun sei eine „epochale“ Entscheidung.



Zudem veranlasste der Papst eine Änderung beim Alter von Kindern, die Opfer von pornografischen Darstellungen sind: Es gehört nun zu den schwersten Straftatbeständen, wenn diese Bilder von Kindern im Alter von bis zu 18 Jahren verbreitet oder besessen werden. Bisher war das Höchstalter 14 Jahre.

Die Entscheidung ist eine Folge des Anti-Missbrauchsgipfels im Vatikan im Februar, zu dem der Papst alle Bischöfe der Welt geladen hatte.

Der massenhafte Missbrauch von Kindern hatte die katholische Kirche in eine ihrer schwersten Krisen gestürzt. Schon Franziskus' Vorgänger Benedikt XVI. kündigte totale Transparenz an, was viele Kritiker aber immer noch nicht für durchgesetzt halten.

Papst-Botschafter in Paris tritt zurück

Franziskus hat den Rücktritt eines Papst-Botschafters in Frankreich akzeptiert, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Die Pariser Staatsanwaltschaft hatte Anfang des Jahres gegen den Italiener Luigi Ventura Ermittlungen eingeleitet. Während eines Festakts im Pariser Rathaus im Januar soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Ventura wird vorgeworfen, dort einen anderen Mann belästigt zu haben. Anschließend meldeten sich noch weitere Männer und erhoben Vorwürfe.

Der Vatikan erklärte am Dienstag lediglich, dass der Papst den Rücktritt akzeptiert habe und machte keine weitere Angaben zu dem Fall. (dpa, KNA)