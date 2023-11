Erdogans Hasspredigten gegen den Westen Wie reagiert Deutschland auf die Tiraden des türkischen Präsidenten?

Macit Karaahmetoglu kann die Worte kaum fassen, die Recep Tayyip Erdogan am Wochenende Hunderttausenden Anhängern zugerufen hat. „Wenn die Hamas keine Terrororganisation ist, wie Herr Erdogan es behauptet, dann gibt es überhaupt keine Terror-Organisationen auf dieser Welt“, sagt Karaahmetoglu, 55 Jahre alt, geboren in der Türkei, Anwalt im schwäbischen Ditzingen, SPD-Bundestagsabgeordneter und Präsident der Deutsch-Türkischen Gesellschaft.

Erdogan relativiere den Inbegriff terroristischer Taten, das Ermorden und Abschlachten unschuldiger Menschen. „Aus reinem Machtkalkül verbreitet Erdogan seine Hasstiraden. Bei den Herrschern der arabischen Welt vertraut ihm niemand, aber natürlich haben seine Parolen eine Wirkung auf der Straße.“

Auch in Deutschland, wo 1,5 Millionen türkische Staatsbürger leben und etwa doppelt so viele einen türkischstämmigen Hintergrund haben. Wenn Erdogan die Hamas als „Befreiungsorganisation“ preist, gegen Israel wettert, fast in einem Atemzug vom Holocaust und westlichen Gräueltaten in Gaza spricht und dem Westen die Hauptschuld am Krieg im Nahen Osten gibt, dann hat das Wirkung. In Berlin, Duisburg, Pforzheim, Offenbach und anderswo.

67 Prozent der türkischen Wähler in Deutschland haben bei der Präsidentschaftswahl im Mai für Erdogan gestimmt.

Erdogan genießt in weiten Teilen der türkischstämmigen Community in Deutschland Vertrauen. Bei der Präsidentschaftswahl im Mai kam er hierzulande auf 67 Prozent – weit mehr als in der Türkei.

„Viele Türken hier aber schätzen ihn so ein, dass er nicht alles so heiß isst, wie er es kocht“, sagt SPD-Mann Karaahmetoglu. Doch die „türkischen, von Erdogan-Propaganda geprägten Fernsehsender sind die wichtigste Informationsquelle für die Deutsch-Türken hier, erst recht die traditionsbewussten Türken. Hier läuft Erdogan in Dauerschleife.“

Könnten Bürgermeister de-eskalierend wirken?

Das alles stoße auf eine kritische Grundhaltung der hiesigen türkischstämmigen Community gegenüber Israel. „Die Mehrheit der Türken in Deutschland war schon vor dem 7. Oktober der Auffassung, Israel wolle keinen Frieden und betreibe mit seiner Siedlungspolitik die Radikalisierung der Palästinenser.“

Am ehesten könnten noch die Bürgermeister der deutschen Städte etwas tun, meint Karaahmetoglu: „Sie müssen jetzt mit den Communities reden, das hilft bei einer De-Eskalation.“

Doch wie soll Deutschland umgehen mit Erdogan nach dessen verbalen Ausfällen? Zumal, wo für Mitte November ein Besuch des türkischen Präsidenten in Berlin auf dem Programm steht? FDP-Vize-Fraktionschef Konstantin Kuhle findet, der Besuch sei „zum jetzigen Zeitpunkt höchst problematisch“.

Bundeskanzler Scholz und die anderen westlichen Regierungschefs müssen alles tun, um Herrn Erdogan beizubringen, dass er seine anti-semitische und anti-israelische Propaganda einstellen muss. Sergey Lagodinsky, grüner Abgeordneter und Vorsitzender der EU-Türkei-Delegation im Europäischen Parlament

Kanzler Olaf Scholz (SPD) werde „Erdogan in aller Klarheit sagen, dass es absolut untragbar ist, die Verbrechen der Hamas kleinzureden“, sagt Karaahmetoglu, um gleich im Nachsatz ein Dilemma der deutschen Politik zu benennen: „Wir brauchen die Türkei, die bei der Befreiung der Geiseln helfen kann.“

„Erdogan muss Propaganda einstellen“

„Bundeskanzler Scholz und die anderen westlichen Regierungschefs müssen alles tun, um Herrn Erdogan beizubringen, dass er seine anti-semitische und anti-israelische Propaganda einstellen muss", sagt Sergey Lagodinsky, grüner Abgeordneter und Vorsitzender der EU-Türkei-Delegation im Europäischen Parlament.

Erdogans Worte seien „inakzeptabel und hochgefährlich“, sagt Lagodinsky: „Dies ist auch mit Blick auf die türkischen Communitys bei uns in Europa potenziell eine Gefahr.“ Wenn Erdogan einer politisch verlässlichen Familie wie der Nato angehören wolle, dürfe er eine so aufgeheizte Stimmung nicht derart rücksichtslos instrumentalisieren.

Erste Politiker fordern Ausladung

„Der türkische Präsident Erdogan ist ein rhetorischer Brandstifter“, sagt auch FDP-Mann Kuhle. Er kritisiert vor allem die Rolle der Ditib-Moscheen, die direkt der türkischen Religionsbehörde unterstellt sind. Durch die in der Türkei ausgebildeten Imame habe „der türkische Staat unmittelbaren Einfluss auf die Meinungsbildung türkeistämmiger Menschen hierzulande“, sagt Kuhle.

Die Moscheen und der staatliche Sender TRT deutsch würden in der Krise „gezielt genutzt“. Er fordert, sowohl die Ausbildung von Imamen auszubauen, wie auch das türkischsprachige Medienangebot.

Vereinzelt fordern Politiker nun die Ausladung des Präsidenten. Erdogan feiere die Hamas, findet die Chefin der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, und fordert seine Ausladung.

Doch ist das realistisch? Wohl kaum. Der Besuch Erdogans ist lange geplant. Zu besprechen haben Scholz und Erdogan viele Themen. Die Befreiung der deutschen Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas, auch über die Migrationspolitik werden sie sprechen müssen.

Um die Zahlen derjenigen zu begrenzen, die irregulär in die Europäische Union einreisen, braucht die EU die Türkei. Insbesondere die Bundesregierung hat daran ein Interesse. Doch das Verhältnis zwischen der deutschen und der türkischen Regierung ist kühl.

Wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, wird sich wohl unweit des Kanzleramtes am besten beobachten lassen. Etwa elf Kilometer entfernt liegt das Olympiastadion. Dort soll, pünktlich zum Erdogan-Besuch, Deutschland gegen die Türkei spielen.