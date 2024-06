Ermittlungen gegen „Correctiv“-Journalisten? Rechtsextremist Sellner steckt hinter Strafanzeige

Die Strafanzeige gegen Journalisten der Recherche-Plattform „Correctiv“ im Zusammenhang mit Berichten über das Potsdamer „Geheimtreffen“ stammt von dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Berlin dem Tagesspiegel. Wie berichtet, hatte ein zunächst unbekannt gebliebener Anzeigeerstatter den Journalisten vorgeworfen, mit ihrem Bericht „Geheimplan gegen Deutschland“ eine strafbare Volksverhetzung begangen zu haben.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft erklärte nun, es handele sich dabei um Sellner selbst, der bei dem Treffen unter Beteiligung von AfD-Politikern der Hauptredner war. Sellner stellte dort seine Pläne für eine „Remigration“ von Migranten vor, die im „Correctiv“-Bericht als massenhafte Deportation gedeutet wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft richtet sich Sellners Anzeige gegen 42 Personen und Verantwortliche in Institutionen, darunter auch gegen Bundespolitiker, die sich zu dem Thema geäußert haben. Auf fünf Seiten widme er sich den Vorwürfen gegen die „Correctiv“-Berichterstatter. Sie hatten das Potsdamer Treffen mit der historischen Wannseekonferenz verglichen, bei der Nazi-Funktionäre den Massenmord an den europäischen Juden beschlossen.

Generalbundesanwalt prüft Ermittlungen gegen Konferenzteilnehmer

Nach Paragraf 130 Absatz 3 Strafgesetzbuch ist es strafbar, den Holocaust zu verharmlosen, wenn dies in einer Weise geschieht, die „geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.“ Sellner schreibt in seiner Anzeige: „Da die Tathandlungen überwiegend in Deutschland gesetzt wurden, ist von der zuständigen Strafverfolgungsbehörde in Deutschland zu prüfen, ob durch sie nicht auch der Tatbestand des Paragraf 130 Abs. 3 StGB verwirklicht ist.“

Sellners Anzeige ging Mitte Februar bei der Staatsanwaltschaft Potsdam ein und wurde dann nach Berlin abgegeben. Da die „Correctiv“-Zentrale in Essen ist, wurde sie jetzt dorthin weitergeleitet. Parallel prüft der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe derzeit noch, ob Ermittlungen gegen die Konferenzteilnehmer wegen Hochverrats aufgenommen werden. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft hatte den Fall dort zur Übernahme vorgelegt.

Nicht ermittelt wird dagegen wegen der Vorwürfe, die die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy, eine Teilnehmerin des Treffens, gegen die Journalisten wegen einer „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ sowie einer „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen“ erhoben hatte.

Hierzu erklärten die Potsdamer Strafverfolger kürzlich, es gebe keinen Anfangsverdacht. Dass Tonaufnahmen gefertigt wurden, habe sich nicht bestätigt, und die bei „Correctiv“ präsentierten Bilder vom Treffen seien als Dokumente der Zeitgeschichte zulässig.