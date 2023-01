Erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland Die erstaunliche Karriere der Doreen Denstädt

Das Gefühl, die Erste und meistens auch die Einzige zu sein, kennt Doreen Denstädt gut. Privileg und Bürde zugleich. „Schon als Kind haben sich alle umgedreht, wenn ich in den Raum kam.“ In ihrer Zeit als einzige schwarze Polizistin in Thüringen sei sie häufig von Kindern mit Migrationsgeschichte angesprochen worden, erzählt die Polizeihauptkommissarin. Meistens seien es Mädchen gewesen, die sich plötzlich repräsentiert fühlten. Doch dieses Mal sei die Resonanz überwältigend: „Es haben sich unfassbar viele Menschen gemeldet, die stolz auf mich sind und auch Hoffnungen mit mir verbinden“, sagt Denstädt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden