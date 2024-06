Es braucht Geduld, nicht Populismus Doch, es geht voran in der Asylpolitik!

Wie ein trockener Keks kann einem Deutschland in diesen Tagen vorkommen. Links und rechts bröseln die Ränder, auch durch die Mitte ziehen sich gefährliche Risse; jederzeit scheint alles zerbrechen zu können. Die Angst vor Krieg und Klimawandel, Abstiegssorgen und ein düsterer Blick auf Migration treiben die Gesellschaft auseinander.

Die Zuwanderung sorgt die Deutschen inzwischen mehr als alles andere. Auch deshalb bemühten sich die Länderchefs am Donnerstag gemeinsam mit dem Kanzler um Antworten. In der Bevölkerung herrschen Angst vor steigender Kriminalität, Überfremdung, dem Islam. Nicht bei wenigen, sondern bei einer Mehrheit. Das belegen Umfragen.

Putins gelenkte Migrationsströme mit offenen Grenzen stoppen? Naiv!

Diese Realität muss man anerkennen. Auch weil die Ängste nicht imaginiert sind, sondern die Herausforderungen tatsächlich gigantisch. Die Lösungen dafür werden auch Härte erfordern.

Wie etwa will man vom Diktatoren Putin gen Deutschland gelenkte Flüchtlingsströme mit gänzlich offenen Grenzen stoppen? In der Hoffnung, dass es schon unsere Nachbarländer tun werden? Das wäre naiv. Wie verteidigt man länger, dass Deutschland nun einmal Fluchtziel Nummer 1 in Europa ist? Schulterzucken ist als Antwort zu wenig.

Wie schiebt man Schwerstkriminelle ab? „Geht nicht“ gleicht einer Kapitulation. Wie sollen hunderttausende Migranten in Sammelunterkünften rasch in unsere Gesellschaft integriert werden? Niemand hat darauf eine echte Antwort.

Bund und Länder stehen daher vor einer überaus kniffligen Aufgabe, damit die Gesellschaft nicht unter der Last der Migrationsfrage zerbricht. Sie lässt sich in drei Schritte teilen: 1. Rasch auf Sorgen reagieren, ohne Unmögliches zu versprechen. 2. Langfristig planen, aber sich kurzfristig politisch Luft verschaffen. 3. Reale Probleme klar benennen, ohne übermäßige Ängste zu schüren.

Es geh doch: hart, aber mit Bedacht

Der Ministerpräsidentenkonferenz gelang das am Donnerstagabend vergleichsweise gut: mit Härte, aber Bedacht. Das Ergebnis der Verhandlungen ist ein Mix aus dringend nötigen vorübergehenden Lösungen (Verlängerung der Grenzkontrollen), leicht verständlicher Symbolpolitik (Bezahlkarte für Asylbewerber und Abschiebungen von Straftätern) und dem Prüfen ganz grundsätzlicher, aber rechtlich komplizierter Maßnahmen (Drittstaatenregel).

Das alles wird nun von Links als wahlweise unmenschlich und unnötig kritisiert. Von Rechts gilt ohnehin alles als zu wenig und zu feige. Der Vorsitzende der Runde, Boris Rhein (CDU), tat genau deshalb gut daran, den Kompromiss als „Meilenstein“ zu bezeichnen. Der hessische Landesvater hat die Tragweite seiner Aufgabe offenbar verstanden: Sorgen nehmen, komplexe Probleme angehen.

Die Reaktion der Union ist mehr als fahrlässig

Umso fahrlässiger ist die Reaktion seines Parteifreunds Carsten Linnemann: Als „Frechheit“ beschimpfte der CDU-Generalsekretär die Ergebnisse. Damit stellt die Union sehr weitgehende Beschlüsse als Nichtigkeit dar. Was will sie noch? Das Asylrecht abschaffen? Oder geht es letztlich nur um den Wahlkampf im Osten?

Dieser Kurs ist brandgefährlich, für das Land, aber auch für die Union selbst. Denn die Partei stellt mit ihrer Frontalkritik erstens die Handlungsfähigkeit der eigenen Ministerpräsidenten infrage und verspricht, zweitens, schnelle Lösungen, die es in der Migrationspolitik nun mal nicht gibt. Das wird am Ende den radikalen Parteien nutzen, die dazu bereit sind, immer noch einen Schritt weiterzugehen.

Die Zahlen zeigen längst positive Entwicklungen!

Zumal es ja längst vorangeht: Im ersten Quartal dieses Jahres gab es 17 Prozent weniger Asylanträge als vor einem Jahr und 30 Prozent mehr Abschiebungen als im Vorjahreszeitraum. Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Rückführungen ebenfalls um etwa 30 Prozent gestiegen. Und auch darüber könnte man reden: Im Jahr 2023 hat sich die Zahl der Ausreisepflichtigen um 61.700 reduziert, die Zahl der Geduldeten um 54.200 auf 194.000. Diese Erfolge - politisch erarbeitet, in schwierigster Weltlage - dürfen nicht aus dem Blick geraten. Sie zeigen: Der Weg stimmt.

Deutlich mehr als drei Millionen Geflüchtete können einmal ein Gewinn für Deutschland sein. Sie sind zuerst einmal aber eine gewaltige Herausforderung für die Gesellschaft. So viel Ehrlichkeit muss sein. Die Politik muss die Menschen davon überzeugen, dass es gelingen kann. Denn dass es gelingen wird, ist längst nicht sicher.

Für das Gelingen wird Humanität genauso nötig sein wie Härte, vor allem aber: Kompromissfindung, so wie am Donnerstagabend. Es bewegt sich was in der Asylpolitik. Wer das verächtlich macht, riskiert, dass etwas zerbricht in diesem Land.