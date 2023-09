EU-Krisenverordnung Mal wieder Streit um Europas Asylpolitik – worum geht es?

Wieder haben die Grünen einen Machtkampf in der Bundesregierung verloren. Am Mittwochmittag musste Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihren Widerstand gegen die vom Europäischen Rat vorgeschlagene Krisenverordnung aufgeben, über die im Zuge der Gemeinsamen europäischen Asylreform (kurz GEAS) verhandelt wird. Kanzler Olaf Scholz hatte entschieden: Die Asylreform dürfe an Deutschland nicht scheitern.