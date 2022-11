Europa und Amerika in großer Sorge Wie nah ist der Iran der Atombombe?

Es klingt nach einer Kampfansage. Und als solche scheint der Westen Irans Ankündigung auch zu werten: Teheran will die Anreicherung von Uran erheblich ausweiten.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Rafael Grossi, hat die Mitgliedstaaten der Organisation am Dienstag darüber informiert, dass die Islamische Republik damit begonnen habe, an einem zweiten Standort Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen.

Bisher produziert der Iran bereits 60-prozentiges Uran in der Nuklearanlage Natanz – jetzt soll auch die in Fordo, 180 Kilometer südlich von Teheran gelegen, genutzt werden. Dort sollen nach iranischen Angaben neue, schnellere Zentrifugen eingesetzt werden.

Teheran: Atomprogramm dient zivilen Zwecken

Dem 2015 geschlossenen Abkommen hatte sich der Iran verpflichtet, sein Atomprogramm zu beschränken und keine Atomwaffen zu bauen. Dieses sieht unter anderem vor, dass Teheran Uran nur auf unter vier Prozent anreichern darf. Doch an diese Auflage halten sich die Machthaber nicht mehr, seit die USA unter Präsident Donald Trump 2018 aus der Vereinbarung ausgestiegen sind.

Iran soll inzwischen über eine größere Menge Uran von 60 Prozent verfügen. Experten gehen davon aus, dass das Land technologisch in der Lage ist, auch auf 90 Prozent anzureichern. Das liegt knapp unter der Grenze, die für Atomwaffen benötigt wird.

Teheran beteuert immer wieder, sein Nuklearprogramm diene nur zivilen Zwecken. Das betonte Irans Atomchef Mohammed Eslami am Mittwoch erneut und wies die Vorwürfe über „Geheimanlagen“ im Land zurück. „Die IAEO erklärt einen Kuhstall und einen Schuppen für Altmetall als Standort für eine geheime Atomanlage.“

Auch in Fordo soll nun Uran auf 60 Prozent angereichert werden. © Foto: AFP

Doch offenbar schenkt der Westen Teherans Worten kaum noch Glauben. Für den jetzigen Ausbau der Uran-Vorräte gebe es „keine zivile Begründung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Der Schritt berge vielmehr das „signifikante Risiko“ einer militärischen Nutzung von Atomtechnologie.

Auch die USA sind alarmiert. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte in einer ersten Reaktion, Washington würde mit „großer Sorge“ Teherans Fortschritte bei seinem Atomprogramm und seinen ballistischen Raketen beobachten. Zwar setzte man weiter auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Jedoch seien alle anderen Optionen auf dem Tisch. Gemeint ist damit auch ein militärisches Vorgehen.

Es kann sein, dass Teheran mit der Anreicherungs-Ankündigung Druck auf die westlichen Gesprächspartner ausüben will. Oliver Meier, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg

Im April 2021 hatten in Wien Verhandlungen begonnen, um das Nuklearabkommen wiederzubeleben. Doch diese Gespräche liegen seit Längerem auf Eis. Erst vor Kurzem erklärten die USA, man werde die Bemühungen um eine Neuauflage des Deals vorerst einstellen.

Begründet wird dies mit dem brutalen Vorgehen des iranischen Regimes gegen die Anti-Regierungsproteste und den Drohnenlieferungen an Russland.

Ob Teheran selbst noch Interesse an einem neuen Abkommen hat ist unklar. Formal betone der Iran bislang noch, zu einer Vereinbarung zurückkehren zu wollen, sagt Oliver Meier vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.

„Deshalb kann es sein, dass Teheran mit der Anreicherungs-Ankündigung Druck auf die westlichen Gesprächspartner ausüben will. Womöglich bereitet Irans Führung so aber auch den Schritt vor, endgültig aus dem Abkommen auszusteigen.“

Wegen der Gewalt gegen iranische Demonstranten haben die USA die Atomgespräche ausgesetzt. © Foto: AFP

Dennoch rät Meier dem Westen, den Atomkonflikt möglichst mit politischen Mitteln beizulegen – trotz des brutalen Vorgehens des iranischen Sicherheitsapparats gegen Demonstranten. „Ich halte es für sinnvoll, über beide Themen getrennt voneinander zu sprechen.“

Dazu gehöre, dem Iran weiterhin wirtschaftliche Anreize zu bieten, wenn er zum Nuklearabkommen zurückkehrt. „Anderenfalls könnte es passieren, dass man am Ende ganz mit leeren Händen dasteht.“

Letztendlich hieße das: Der Iran könnte eine Atommacht werden. Wie viel Zeit Teheran dafür noch benötigen würde, bleibt offen. Einige Experten gehen von wenigen Monaten aus, andere sprechen von mindestens einem Jahr. Zwar ist die Islamische Republik laut der US-Militärforschungseinrichtung Institute for Science and International Security längst in der Lage, in kürzerer Zeit größere Mengen waffenfähiges Uran zu produzieren.

Doch damit verfügt der Iran nicht sofort über eine einsetzbare Atombombe, geschweige denn über mehrere. Und Experte Meier betont: „Es gibt nach wie vor keine Indizien dafür, dass der Iran sein militärisches Atomprogramm wiederaufgenommen hat.“

Vor allem Israel ist jedoch davon überzeugt, dass Teheran trickst und täuscht. An eine friedliche Nutzung des iranischen Nuklearprogramms glaubt in Jerusalem niemand. Auch einige US-Analysten haben große Zweifel. Sogar die Internationale Atomenergiebehörde gibt zu, dass es eine Vielzahl von Aktivitäten gebe, über die man nichts wisse.

