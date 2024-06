EU-Signale für die Landtagswahlen im Osten Koalitionen ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht scheinen kaum möglich

Am 1. September, in weniger als drei Monaten, wählen Sachsen und Thüringen ihre Landtage neu. Drei Wochen später wählt Brandenburg. Schon jetzt zerbrechen sich die Parteien den Kopf: Welche Mehrheiten sind künftig in den Landtagen von Erfurt, Dresden und Potsdam möglich, mit einer möglicherweise extrem starken AfD und dem klaren Sprung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in die Parlamente?

Gewiss, Europawahlen fallen anders aus als Landtagswahlen, die Person des Ministerpräsidenten etwa spielt eine Rolle. Und doch lässt die Europawahl Rückschlüsse auf die Stimmung in den Ländern zu. Wie sähen die Machtverhältnisse in den Landtagen auf Basis der Europawahl aus?

Starke Stellung des BSW in Thüringen

Schon seit fünf Jahren regiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Thüringen ohne eine Mehrheit im Parlament. Auf Basis des Europawahl-Ergebnisses in Thüringen wäre eine Mehrheitsregierung im Landtag jenseits der AfD ohne das BSW unmöglich. Die AfD wurde am Sonntag mit 30,7 Prozent klar stärkste Partei in Thüringen, die CDU kam auf 23,2 Prozent, das BSW auf Anhieb auf 15 Prozent.

Für die SPD stimmten 8,2 Prozent, für die Linke 5,7 Prozent. Grüne und FDP blieben bei unter 5 Prozent. Im Landtag säßen also AfD, CDU, BSW, SPD und Linke. Für eine parlamentarische Mehrheit reichten, vorbehaltlich der Sitzverteilung, die wir hier außen vor lassen, etwa 42 Prozent der Stimmen. Auf dieser Basis bliebe der CDU, die Koalitionen mit der Linken ausschließt, nur ein gemeinsames Regieren mit BSW und SPD.

So könnte CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt, vorbehaltlich einer erfolgreichen geheimen Wahl im Landtag, Ministerpräsident Ramelow ablösen. Voigt hat eine Koalition mit dem BSW nicht ausgeschlossen. Er sehe bei dem BSW mehr Realitätssinn als bei Linken oder Teilen der Grünen, sagte er im April im ZDF.

Ich koaliere nicht mit der AfD – Klarheit da. Und ich koaliere nicht mit den Linken – auch Klarheit da. Mario Voigt, CDU-Spitzenkandidat in Thüringen

Allerdings sei die Partei-Neugründung noch eine „Blackbox“ mit vielen Unbekannten. Er wünsche sich eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, FDP und SPD unter seiner Führung. „Ich koaliere nicht mit der AfD – Klarheit da. Und ich koaliere nicht mit den Linken – auch Klarheit da“, sagte Voigt in der Sendung „Markus Lanz“.

Im blauen Sachsen ist die Lage noch heikler

In Sachsen ist die AfD traditionell besonders stark. Hier holte sie am Sonntag 31,8 Prozent, landete vor der CDU mit 21,8 Prozent. Das BSW kam aus dem Stand auf 12,6 Prozent, vor der SPD (6,9 Prozent), den Grünen (5,9 Prozent) und den Linken (4,9 Prozent).

Käme es bei der Landtagswahl zu diesem Ergebnis, wären vorbehaltlich der Sitzverteilung, die wir hier außen vor lassen, etwa 40 Prozent der Stimmen für die parlamentarische Mehrheit nötig. Eine Mehrheit von CDU, SPD und Grünen, die bisher Sachsen regiert, wäre so nicht mehr ausreichend. Ergo: Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) müsste das BSW (und SPD oder Grüne) ins Boot holen, um mit einer Regierung eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen.

Schlüsselstellung für BSW auch in Brandenburg

In Brandenburg kam die AfD bei der Europawahl auf 27,5 Prozent, wurde hier ebenfalls stärkste Kraft. Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke erreichte mit 13,1 Prozent nur Rang Vier, nach der CDU (18,4 Prozent) und dem BSW (13,8 Prozent). Die Grünen holten 5,9 Prozent. Linke und FDP landeten jeweils bei unter 5 Prozent.

Ministerpräsident Woidke hätte mit einem solchen Ergebnis, als Viertplatzierter, keine Chance eine Mehrheitsregierung unter seiner Führung zu bilden. Eine parlamentarische Mehrheit, vorbehaltlich der Sitzverteilung, die wir hier außen vor lassen, erforderte etwa 40 Prozent der Stimmen. CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann müsste schon BSW und SPD für ein gemeinsames Regieren benötigen. Nur mit SPD und Grünen ginge es nicht. Dem BSW käme also auch in Brandenburg eine Schlüsselstellung zu. Redmann hat ein Regieren mit dem BSW bisher nicht ausgeschlossen.

Die CDU hat in Brandenburg noch nie den Ministerpräsidenten gestellt. Seit 2019 regiert in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen.

Auch die neuesten Umfragen zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg sehen, Stand derzeit, eine ähnliche Schlüsselstellung für das BSW bei der parlamentarischen Mehrheitsbildung.