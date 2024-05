Europaweit vernetzte Gruppe AfD-nahe „Identitäre Bewegung“ im Visier der deutschen Terrorabwehr

Die rechtsextremistische „Identitäre Bewegung“ (IB) ist in den Fokus der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern geraten. Das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus/-terrorismus (GETZ-R) habe seit dem 15. April 2022 insgesamt „38 Sachverhalte mit Bezügen zur Identitären Bewegung behandelt“, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Gruppe im Bundestag.

Konkrete Details nannte das Ministerium in dem Dokument, das dem Handelsblatt vorliegt, aus Geheimhaltungsgründen nicht. Das GETZ-R war im November 2012 als Reaktion auf das Versagen der Behörden beim Rechtsterrorismus des NSU eingerichtet worden. Über die Kooperationsplattform tauschen 40 Behörden aus Polizei und Nachrichtendiensten auf Bundes- und Länderebene regelmäßig Informationen aus.

Die „Identitäre Bewegung“ ist eine europaweit vernetzte, rechtsextreme Aktivistengruppe, die in Deutschland und Österreich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Es gibt teilweise enge Verbindungen zur AfD, etwa über „bestehende und vergangene Beschäftigungsverhältnisse“, wie das Bundesinnenministerium konstatiert. Zudem unterhalte die Gruppierung „mitunter Verbindungen in den parlamentarischen Raum“.

Blick auf ein Gästehaus in Potsdam, in dem AfD-Politiker nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv im November an einem Treffen teilgenommen haben sollen. Daran soll auch der bekannteste Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, teilgenommen haben. © dpa/Jens Kalaene

Offiziell gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss in der AfD bezüglich des deutschen Ablegers der „Identitären Bewegung“ (IBD), der aber, wie jüngst Recherchen zeigten, offenbar kaum beachtet wird. Danach sollen über 100 Rechtsextremisten derzeit in der AfD-Bundestagsfraktion arbeiten, darunter zehn „Identitäre“.

Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Gideon Botsch ist die „Identitäre Bewegung“ weitgehend in der AfD aufgegangen. „Wenn wir schauen, was identitäre Aktivisten heute tun und wo das identitäre Gedankengut sich heute findet, dann müssen wir in die Flure der Parlamente schauen, in die Flure der AfD-Fraktion“, sagte Botsch jüngst dem Inforadio des RBB.

Dort säßen die Anhänger dieser Bewegung in den Mitarbeiterbüros der AfD-Abgeordneten. Botsch leitet die Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam.

AfD-Jugendorganisation mit engen Kontakten zur „Identitären Bewegung“

Besonders intensiv scheinen die Kontakte der Gruppierung zur Jugendorganisation der AfD zu sein, der sogenannten Jungen Alternative (JA). In der Antwort des Bundesinnenministeriums auf die Linken-Anfrage heißt es dazu: „Aus den personellen und strukturellen Verbindungen von JA und IBD ergeben sich Kennverhältnisse, die auch gemeinsame Besuche von Veranstaltungen, Aktionen und Demonstrationen einschließen.“

So hätten Mitglieder der JA an einer von den „Identitären“ organisierten „Remigrationsdemo“ in Wien im vergangenen Sommer teilgenommen. Zudem seien Funktionäre der JA an der Eröffnung des „identitären“ Hausprojekts „Zentrum Chemnitz“ am 3. November 2023 zugegen gewesen.

Überdies sind laut Innenministerium „virtuelle sowie realweltliche Verbindungen zwischen identitären Akteuren aus Deutschland und Österreich und der JA bekannt“. Nicht selten wiesen Anhängerinnen und Anhänger oder Funktionäre der JA „einen Vorlauf in identitären Strukturen“ auf.

Die AfD-Jugendorganisation soll enge Kontakte zur Identitären Bewegung haben. © imago/Jacob Schrˆter/IMAGO/Jacob Schröter

Aus Sicht der Innenexpertin der Linken, Martina Renner, bilden die „Identitäre Bewegung“ und die Junge Alternative „das aktivistische Vorfeld und die Kaderschmiede der AfD“. Beide seien kaum voneinander abzugrenzen. „Diese enge Verzahnung ist ein weiterer Beweis für die antidemokratische und gegen das Grundgesetz gerichtete Ausrichtung der AfD“, sagte Renner dem Handelsblatt.

Dutzende Straftaten mit Bezügen zur „Identitären Bewegung“

Die „Identitäre Bewegung“ spricht sich gegen multikulturelle Gesellschaften aus und verbreitet rechtsextreme Verschwörungsmythen. Der Gruppierung werden auch zahlreiche politisch motivierte Straftaten angelastet. Die Sicherheitsbehörden registrierten demnach laut einer vorläufigen Auswertung zwischen Juni 2021 und Mai 2024 insgesamt 63 Straftaten mit Bezügen zu der Bewegung. Zu den Delikten zählen etwa Körperverletzung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung sowie Hausfriedensbruch.

Einer der führenden Akteure der „Identitären Bewegung“, der Österreicher Martin Sellner, hatte zuletzt mit Überlegungen zur massenhaften Abschiebung oder Verdrängung von Einwanderern für Proteste gesorgt. Geäußert hatte er sich bei einem Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem auch einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Nachdem das Medienhaus Correctiv über die Zusammenkunft berichtet hatte, räumte Sellner ein, über „Remigration“ gesprochen zu haben. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Das Kölner Verwaltungsgericht hatte 2022 festgestellt, in der „massiven ausländerfeindlichen Agitation“ der Bewegung komme „eine Missachtung der im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte zum Ausdruck“. Aussagen wie „Remigration“ oder „Bevölkerungsaustausch stoppen“ seien ausländer- und islamfeindlich.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.