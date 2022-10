Experten sehen Vorbereitungen Russland könnte Rückzug mithilfe eines False-Flag-Angriffs tarnen

Russland plant womöglich, einen Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka nahe Cherson der Ukraine unterzuschieben und so den Rückzug der seiner Truppen zu vertuschen. Zu dem Schluss kommen Analysten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW).



Dafür spricht: Russische Behörden sollen bereits vor einem Angriff auf das Wasserkraftwerk gewarnt haben. Dem ISW zufolge seien das Vorbereitungen dafür, die Ukraine möglicher Angriffe zu beschuldigen.

Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, behauptetedem ISW zufolge in dieser Woche, er habe Informationen erhalten, wonach Kiew beabsichtige, den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka anzugreifen

Ein Beschuss des örtlichen Kraftwerks könnte den Staudamm durchbrechen und zu massiven Überschwemmungen in der Region um Cherson führen. Im Chaos, das dadurch entstehen würde, könnten sich russische Truppen über den Fluss Dnipro zurückziehen.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums steht ein Rückzug der russischen Truppen aus Cherson unmittelbar bevor, weil die ukrainische Armee immer weiter Richtung der Stadt vordringt.

Erschwerter Rückzug für Russland

Der Rückzug der russischen Truppen werde jedoch erschwert durch die Tatsache, dass alle permanenten Brücken über den einen Kilometer Meter breiten Fluss schwer beschädigt seien, hieß es im täglichen Geheimdienst-Update.



Russland müsste sich demnach höchstwahrscheinlich stark auf eine temporäre Brücke aus Lastkähnen verlassen, die nahe Cherson kürzlich fertiggestellt wurde sowie auf militärische Ponton-Fähren, so die Einschätzung der britischen Experten.

Der von Russland eingesetzte Verwalter kündigte bereits an, dass 50.000 bis 60.000 Menschen die Stadt Cherson verlassen sollen, berichtet Reuters. Für Russland wäre das der dritte „demütigende“ Rückzug seiner Truppen, wie Analysten des ISW schreiben. (Tsp, dpa)

