Extremismusbeauftragte der Polizei „Ich habe schon Kollegen angezeigt“

Frau Nelles, Sie sind Extremismusbeauftragte der Polizei Köln. Diesen Posten gibt es außer in Nordrhein-Westfalen nur in Berlin, in beiden Fällen erst seit 2020. Warum?

Die Polizei in NRW machte damals unschöne Schlagzeilen. In mehreren Städten wurden rechtsextreme Chatgruppen von Polizeibeschäftigten aufgedeckt. Das Innenministerium wollte danach verhindern, dass so etwas noch mal passiert. Es gab Untersuchungen der Stabstelle „Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei NRW“ und anschließend einen Abschlussbericht, der Maßnahmen vorschlug. Unter anderem, dass jede Polizeibehörde im Land eine Extremismusbeauftragte bekommt.

Was machen Sie in dieser Funktion?

Ich bin interne Ansprechpartnerin für Polizeibeschäftigte in Köln, etwa wenn sie Hinweise auf Fehlverhalten von Kollegen geben wollen. Außerdem organisiere ich Fortbildungen und Informationsveranstaltungen. Es geht zum Beispiel darum: Was ist ein angemessener Umgang mit Social Media?

Sie beraten Polizist:innen dazu, was sie auf Facebook und Instagram posten dürfen und was nicht?

Ja, das sind tatsächlich Fragen, mit denen Kollegen häufig zu mir kommen. Oft wollen sie wissen, wie man unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anspricht oder wie ich zur Verwendung bestimmter Begriffe stehe, um sich nicht strafbar zu machen. Oder sie zeigen mir ein Meme oder einen WhatsApp-Status und fragen mich, ob man das posten kann.